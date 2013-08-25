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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    PT727/16

    ComfortCut

    Бритва PowerTouch заряжает энергией по утрам. Увеличенное время автономной работы, моющиеся головки и лезвия ComfortCut — гарантия комфортного бритья. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени.

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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

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    ComfortCut

    Быстрое и комфортное бритье

    • Плавающие головки ComfortCut
    • 8ч. зарядки — 45 мин. автономной работы
    Лезвия ComfortCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье

    Лезвия ComfortCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье

    Благодаря закругленным краям лезвия ComfortCut плавно скользят по коже, обеспечивая гладкое и комфортное бритье.

    Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

    Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

    Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья.

    Более 45 минут в режиме бритья, зарядка — 8 часов

    Более 45 минут в режиме бритья, зарядка — 8 часов

    Энергоэффективная, мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. 8-часовой зарядки хватит на более чем на 45 минут работы— то есть около 15 сеансов. А 3-минутной зарядки будет достаточно для одного сеанса бритья.

    Питание от сети и от аккумулятора

    Питание от сети и от аккумулятора

    Питание от сети и от аккумулятора

    Простая очистка под струей воды

    Простая очистка под струей воды

    Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

    Светодиодный дисплей

    Светодиодный дисплей

    Индикации: полный заряд, низкий заряд, процесс зарядки, необходимость замены бритвенных головок, быстрая зарядка

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Мощность

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,25  Вт
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      • Не скользит
      • Эргономичная удобная ручка
      • Резина

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Модель HQ8 была заменена на SH50
      Гарантия
      Гарантия 2 года
      Сменные бритвенные головки
      Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

    • Качество бритья

      Бритвенная система
      Система лезвий ComfortCut
      Гибкость головки
      Система Flex & Float

    • Удобство использования

      Зарядка
      • Перезарядка
      • Питание от сети и от аккумулятора
      Дисплей
      2 светодиодных индикатора
      Очистка
      • Все части бритвы можно мыть под водой
      • Быстрая очистка отсека для волос
      Время работы бритвы
      45+ минут — до 15 сеансов бритья
      При работе
      • От сети и от аккумулятора
      • Аккумулятор
      Время зарядки
      • 8 часов
      • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
      Индикаторы дисплея
      • Аккумулятор заряжен
      • Аккумулятор разряжен
      • Зарядка
      • Быстрая зарядка
      • Необходима замена бритвенных головок

    Badge-D2C

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