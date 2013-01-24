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Hairclipper series 1000

Машинка для стрижки волос

QC5000/00
Общая оценка / 5
  • Машинка для стрижки волос Машинка для стрижки волос Машинка для стрижки волос
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    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    QC5000/00
    Общая оценка / 5

    Машинка для стрижки волос

    Создавайте любые образы с помощью машинки для стрижки волос Philips.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    Машинка для стрижки волос

    Создавайте любые образы с помощью машинки для стрижки волос Philips.

    Машинка для стрижки волос

    Создавайте любые образы с помощью машинки для стрижки волос Philips.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    Машинка для стрижки волос

    Создавайте любые образы с помощью машинки для стрижки волос Philips.

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      Машинка для стрижки волос

      Обучение не нужно

      Полный контроль

      Полный контроль

      Гарантия ровной стрижки благодаря нашей запатентованной системе 2D Contour Tracking System. Она повторяет контуры головы, обеспечивая полный контроль за стрижкой!

      Безопасная и простая стрижка

      Безопасная и простая стрижка

      Уникальный регулируемый гребень с 8 настройками длины волос от 1 до 21 мм поможет создать любую прическу. Встроенный фиксатор не позволяет насадке сбиться с установленной длины.

      Технические характеристики

      • Комфорт

        Удобство в обращении
        Сверхлегкая конструкция

      • Система питания

        Использование
        Питание только от сети

      • Обслуживание

        Смазка
        Лезвия не требуют смазки
        Гарантия
        Гарантия 2 года

      • Аксессуары

        Парикмахерские инструменты
        Расческа для укладки

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