Другие продукты в комплекте
- Щеточка для чистки
- зарядное устройство
QC5170/00
Самостоятельная стрижка
Представляем первую машинку для самостоятельной стрижки волос. Благодаря вращающейся на 180 ° головке и удобной конструкции машинка повторяет контуры головы и гарантирует идеальный результат даже на труднодоступных участках. Простое решение для самостоятельного подравнивания волос!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов
Конструкция изделия гарантиреует удобный захват для контроля над процессом и позволяет с легкостью управлять прибором
Дополнительная мощность аккумулятора обеспечивает превосходное качество работы и срезание даже самых жестких волос
Создавайте любой стиль аккуратно и точно.
Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали обеспечивает точность и аккуратность контуров при каждой стрижке.
Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.
Вращающаяся на 180° головка делает комфортным процесс стрижки даже на затылке
Система питания
Аксессуары
Дизайн
Обслуживание
Режущая система
Удобство использования
Ищете дополнительные аксессуары? Показать детали & аксессуары
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.