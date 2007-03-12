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  • Самостоятельная стрижка Самостоятельная стрижка Самостоятельная стрижка

    Машинка для самостоятельной стрижки волос

    QC5170/00

    Самостоятельная стрижка

    Представляем первую машинку для самостоятельной стрижки волос. Благодаря вращающейся на 180 ° головке и удобной конструкции машинка повторяет контуры головы и гарантирует идеальный результат даже на труднодоступных участках. Простое решение для самостоятельного подравнивания волос!

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    Машинка для самостоятельной стрижки волос

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    Самостоятельная стрижка

    Даже на труднодоступных участках

    • Вращающийся на 180 ° режущий блок
    Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

    Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

    Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов

    Удобная ручка для контроля над процессом стрижки

    Удобная ручка для контроля над процессом стрижки

    Конструкция изделия гарантиреует удобный захват для контроля над процессом и позволяет с легкостью управлять прибором

    Дополнительная мощность аккумулятора позволяет легко срезать волоски любого типа

    Дополнительная мощность аккумулятора позволяет легко срезать волоски любого типа

    Дополнительная мощность аккумулятора обеспечивает превосходное качество работы и срезание даже самых жестких волос

    Триммер для создания точного контура обеспечит аккуратное подравнивание

    Триммер для создания точного контура обеспечит аккуратное подравнивание

    Создавайте любой стиль аккуратно и точно.

    Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали для аккуратной стрижки

    Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали для аккуратной стрижки

    Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали обеспечивает точность и аккуратность контуров при каждой стрижке.

    10 безопасных настроек длины до 21 мм

    10 безопасных настроек длины до 21 мм

    Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.

    Вращающаяся на 180° головка для стрижки на труднодоступных участках

    Вращающаяся на 180° головка для стрижки на труднодоступных участках

    Вращающаяся на 180° головка делает комфортным процесс стрижки даже на затылке

    • Система питания

      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор
      Время работы
      60 минут
      Время зарядки
      8 часов
      Использование
      Проводной/беспроводной

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Компактный триммер
      Да

    • Дизайн

      Отделка
      Хромированный корпус
      форма
      Эргономичная

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Ширина ножа
      41  миллиметра
      Количество установок длины
      10
      Диапазон настроек длины
      до 21  миллиметра
      Регулировка (шаг изменения длины)
      По 2 мм  миллиметра
      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали
      Да
      Тип гребня
      Гибкость головки

    • Удобство использования

      Не нуждается в обслуживании — смазка не нужна
      Да

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Щеточка для чистки
    • зарядное устройство

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