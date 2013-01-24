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Превосходные результаты
Машинка для стрижки волос Philips оснащена гребнем, повторяющим контуры головы и обеспечивающим идеально ровную стрижку раз за разом. Выбрать и зафиксировать установку длины очень просто. Вы можете выбрать одну из 11 установок от 0,5 мм до 21 мм. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходные результаты
Машинка для стрижки волос Philips оснащена гребнем, повторяющим контуры головы и обеспечивающим идеально ровную стрижку раз за разом. Выбрать и зафиксировать установку длины очень просто. Вы можете выбрать одну из 11 установок от 0,5 мм до 21 мм. Узнать обо всех преимуществах
Превосходные результаты
Машинка для стрижки волос Philips оснащена гребнем, повторяющим контуры головы и обеспечивающим идеально ровную стрижку раз за разом. Выбрать и зафиксировать установку длины очень просто. Вы можете выбрать одну из 11 установок от 0,5 мм до 21 мм. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходные результаты
Машинка для стрижки волос Philips оснащена гребнем, повторяющим контуры головы и обеспечивающим идеально ровную стрижку раз за разом. Выбрать и зафиксировать установку длины очень просто. Вы можете выбрать одну из 11 установок от 0,5 мм до 21 мм. Узнать обо всех преимуществах
Современные титановые лезвия обеспечат превосходное качество стрижки и долго останутся острыми
Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.
Просто откиньте насадку-триммер и стряхните волоски прилагаемой щеточкой для очистки.
На регулируемом гребне можно выбрать установки длины в диапазоне от 3 до 21 мм с точным шагом 2 мм. Либо прибор можно использовать без гребня для минимальной длины 0,5 мм.
Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор заряда горит зеленым светом.
Машинка для стрижки волос плавно повторяет контуры головы для быстрой, ровной и удобной стрижки
Прибор можно использовать автономно или с подключением к электросети. Мощные NiMH-аккумуляторы обеспечивают до 60 минут работы после зарядки в течение 8 часов.
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