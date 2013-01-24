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Hairclipper series 5000

машинка для стрижки волос

QC5360/15
Общая оценка / 5
1 награда
  • Превосходные результаты Превосходные результаты Превосходные результаты
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    Hairclipper series 5000 машинка для стрижки волос

    QC5360/15
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Превосходные результаты

    Машинка для стрижки волос Philips оснащена гребнем, повторяющим контуры головы и обеспечивающим идеально ровную стрижку раз за разом. Выбрать и зафиксировать установку длины очень просто. Вы можете выбрать одну из 11 установок от 0,5 мм до 21 мм. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Hairclipper series 5000 машинка для стрижки волос

    Превосходные результаты

    Машинка для стрижки волос Philips оснащена гребнем, повторяющим контуры головы и обеспечивающим идеально ровную стрижку раз за разом. Выбрать и зафиксировать установку длины очень просто. Вы можете выбрать одну из 11 установок от 0,5 мм до 21 мм. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходные результаты

    Машинка для стрижки волос Philips оснащена гребнем, повторяющим контуры головы и обеспечивающим идеально ровную стрижку раз за разом. Выбрать и зафиксировать установку длины очень просто. Вы можете выбрать одну из 11 установок от 0,5 мм до 21 мм. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Hairclipper series 5000 машинка для стрижки волос

    Превосходные результаты

    Машинка для стрижки волос Philips оснащена гребнем, повторяющим контуры головы и обеспечивающим идеально ровную стрижку раз за разом. Выбрать и зафиксировать установку длины очень просто. Вы можете выбрать одну из 11 установок от 0,5 мм до 21 мм. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходные результаты

      • Титановые лезвия
      • 11 установок длины
      • 8ч. зарядки — 45 мин. автономной работы
      Превосходное качество стрижки благодаря лезвиям с титановым покрытием

      Превосходное качество стрижки благодаря лезвиям с титановым покрытием

      Современные титановые лезвия обеспечат превосходное качество стрижки и долго останутся острыми

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.

      Откидную головку легко чистить с помощью прилагаемой щеточки

      Откидную головку легко чистить с помощью прилагаемой щеточки

      Просто откиньте насадку-триммер и стряхните волоски прилагаемой щеточкой для очистки.

      11 фиксируемых установок длины от 0,5 мм до 21 мм

      11 фиксируемых установок длины от 0,5 мм до 21 мм

      На регулируемом гребне можно выбрать установки длины в диапазоне от 3 до 21 мм с точным шагом 2 мм. Либо прибор можно использовать без гребня для минимальной длины 0,5 мм.

      Индикатор заряда аккумулятора указывает состояние аккумулятора

      Индикатор заряда аккумулятора указывает состояние аккумулятора

      Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор заряда горит зеленым светом.

      Гребень точно повторяет контуры головы.

      Гребень точно повторяет контуры головы.

      Машинка для стрижки волос плавно повторяет контуры головы для быстрой, ровной и удобной стрижки

      До 60 минут автономной работы после 8 часов зарядки

      До 60 минут автономной работы после 8 часов зарядки

      Прибор можно использовать автономно или с подключением к электросети. Мощные NiMH-аккумуляторы обеспечивают до 60 минут работы после зарядки в течение 8 часов.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Материал режущего элемента
        Нержавеющая сталь с титановым покрытием
        Ширина ножа
        41  миллиметра
        Количество установок длины
        11
        Диапазон настроек длины
        0,5—21  миллиметра
        Регулировка (шаг изменения длины)
        по 2  миллиметра
        Не нуждается в обслуживании — Смазка не нужна
        Да

      • Удобство использования

        Легко открываемый отсек для волос
        Удаление волосков при помощи щетки
        Дисплей
        Индикатор зарядки
        Профессиональный гребень 2D
        Да

      • Система питания

        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Время зарядки
        8 часов
        Время работы
        до 60 минут

      • Дизайн

        Удобный захват
        Боковые панели
        форма
        Эргономичная

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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