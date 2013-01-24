Превосходные результаты

Машинка для стрижки волос Philips оснащена гребнем, повторяющим контуры головы и обеспечивающим идеально ровную стрижку раз за разом. Выбрать и зафиксировать установку длины очень просто. Вы можете выбрать одну из 11 установок от 0,5 мм до 21 мм. Узнать обо всех преимуществах