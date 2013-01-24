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Превосходные результаты
Машинка для стрижки волос Philips оснащена гребнем, повторяющим контуры головы и обеспечивающим идеально ровную стрижку раз за разом. Выбрать и зафиксировать установку длины очень просто. Вы можете выбрать одну из 11 установок от 0,5 мм до 21 мм. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходные результаты
Машинка для стрижки волос Philips оснащена гребнем, повторяющим контуры головы и обеспечивающим идеально ровную стрижку раз за разом. Выбрать и зафиксировать установку длины очень просто. Вы можете выбрать одну из 11 установок от 0,5 мм до 21 мм. Узнать обо всех преимуществах
Превосходные результаты
Машинка для стрижки волос Philips оснащена гребнем, повторяющим контуры головы и обеспечивающим идеально ровную стрижку раз за разом. Выбрать и зафиксировать установку длины очень просто. Вы можете выбрать одну из 11 установок от 0,5 мм до 21 мм. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходные результаты
Машинка для стрижки волос Philips оснащена гребнем, повторяющим контуры головы и обеспечивающим идеально ровную стрижку раз за разом. Выбрать и зафиксировать установку длины очень просто. Вы можете выбрать одну из 11 установок от 0,5 мм до 21 мм. Узнать обо всех преимуществах
Современные титановые лезвия обеспечат превосходное качество стрижки и долго останутся острыми
Просто откиньте насадку-триммер и стряхните волоски прилагаемой щеточкой для очистки.
Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.
Машинка для стрижки волос плавно повторяет контуры головы для быстрой, ровной и удобной стрижки
На двух гребнях можно выбрать установки длины в диапазоне от 3 мм до 21 мм с шагом 2 мм. Либо прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины (0,5 мм).
Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор заряда горит зеленым светом.
Прибор можно использовать автономно или с подключением к электросети. Мощные NiMH-аккумуляторы обеспечивают до 60 минут работы после зарядки в течение 8 часов.
Качественный дорожный чехол для безопасного хранения машинки для стрижки волос вместе с аксессуарами
Режущая система
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