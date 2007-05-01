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  • Универсальный стайлер "7 в 1" Универсальный стайлер "7 в 1" Универсальный стайлер "7 в 1"

    Multigroom series 3000 Универсальный стайлер

    QG3080/10

    Универсальный стайлер "7 в 1"

    Профессиональный универсальный стайлер Philips QG3080 с триммером для головы, бороды, носа и ушей — уникальный инструмент для создания необходимого стиля для любого случая.

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    Multigroom series 3000 Универсальный стайлер

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    Универсальный стайлер "7 в 1"

    Создайте свой уникальный стиль

    • 7-в-1
    Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

    Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

    Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов

    Самозатачивающиеся лезвия SteelWave для аккуратной стрижки

    Самозатачивающиеся лезвия SteelWave для аккуратной стрижки

    Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.

    Триммер для создания точного контура обеспечит аккуратное подравнивание

    Триммер для создания точного контура обеспечит аккуратное подравнивание

    Создавайте любой стиль аккуратно и точно.

    Подставка для удобства зарядки и хранения

    Подставка для удобства зарядки и хранения

    Подставка для зарядки может использоваться для удобного хранения и гарантирует полную зарядку и готовность устройства к работе

    9 установок длины: от 1 мм до 18 мм

    Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.

    Гребень для бороды и усов с 9 установками длины

    Подравнивайте волосы на лице так, как вы хотите.

    Полноразмерный триммер для головы и бороды

    При использовании полноразмерного триммера без гребня можно создать эффект "трехдневной щетины".

    Гребень для стрижки волос с 9 установками длины

    Использование разных установок длины во время стрижки делает прическу более опрятной и стильной.

    Триммер для носа и ушей для удаления нежелательных волосков

    Незаменимое дополнение к приборам для удаления нежелательных волос.

    Питание от аккумулятора для максимальной свободы движения

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    • Создайте свой стиль

      Насадки для стайлинга
      9-позиционная съемная насадка для стрижки волос

    • Система питания

      Время работы
      35 минут
      Время зарядки
      10 часов
      Использование
      От аккумулятора

    • Обслуживание

      Смазка
      Лезвия не требуют смазки
      Очистка
      Щеточка для чистки

    • Удобство использования

      Дисплей
      Индикатор зарядки

    • Высокое качество

      Размер триммера
      21-32 mm

    Badge-D2C

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