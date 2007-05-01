QG3080/10
Универсальный стайлер "7 в 1"
Профессиональный универсальный стайлер Philips QG3080 с триммером для головы, бороды, носа и ушей — уникальный инструмент для создания необходимого стиля для любого случая.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов
Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.
Создавайте любой стиль аккуратно и точно.
Подставка для зарядки может использоваться для удобного хранения и гарантирует полную зарядку и готовность устройства к работе
Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.
Подравнивайте волосы на лице так, как вы хотите.
При использовании полноразмерного триммера без гребня можно создать эффект "трехдневной щетины".
Использование разных установок длины во время стрижки делает прическу более опрятной и стильной.
Незаменимое дополнение к приборам для удаления нежелательных волос.
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Создайте свой стиль
Система питания
Обслуживание
Удобство использования
Высокое качество
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