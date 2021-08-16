QP230/50
Подравнивание и бритье волосков любой длины
Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Технология бритья с использованием быстрого режущего элемента обеспечивает эффективное бритье волос любой длиныУзнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Philips OneBlade — это новый революционный гибридный стайлер для подравнивания, бритья и создания четких линий и контуров при любой длине волос. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Технология бритья с использованием быстрого режущего элемента обеспечивает эффективное бритье волос любой длины.
Подходит для OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) и OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Бреет в любом направлении. Создавайте четкие контуры за несколько секунд с двусторонним лезвием.
OneBlade водонепроницаем (IPX7), так что его очень легко очищать, достаточно сполоснуть водой под краном. Вы также можете выбирать любой способ бритья — с пеной, сухое бритье и даже бритье в душе.
Лезвие из нержавеющей стали, которое прослужит вам до 4 месяцев* для качественного бритья
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.