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  • Подравнивание и бритье волосков любой длины Подравнивание и бритье волосков любой длины Подравнивание и бритье волосков любой длины

    OneBlade Сменные лезвия (3 шт) для OneBlade и OneBlade Pro

    QP230/50

    Подравнивание и бритье волосков любой длины

    Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Технология бритья с использованием быстрого режущего элемента обеспечивает эффективное бритье волос любой длины

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    OneBlade Сменные лезвия (3 шт) для OneBlade и OneBlade Pro

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    Подравнивание и бритье волосков любой длины

    Сбривает щетину, не повреждая кожу

    • Подравнивание, создание контуров и бритье
    • 3 оригинальных лезвия
    • Для всех моделей OneBlade
    • Лезвие из нержавеющей стали, которое прослужит вам до 4 месяцев* для качественного бритья
    Уникальная технология OneBlade

    Уникальная технология OneBlade

    Philips OneBlade — это новый революционный гибридный стайлер для подравнивания, бритья и создания четких линий и контуров при любой длине волос. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Технология бритья с использованием быстрого режущего элемента обеспечивает эффективное бритье волос любой длины.

    Для всех моделей OneBlade

    Для всех моделей OneBlade

    Подходит для OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) и OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

    Двустороннее лезвие

    Двустороннее лезвие

    Бреет в любом направлении. Создавайте четкие контуры за несколько секунд с двусторонним лезвием.

    Влажное и сухое бритье

    Влажное и сухое бритье

    OneBlade водонепроницаем (IPX7), так что его очень легко очищать, достаточно сполоснуть водой под краном. Вы также можете выбирать любой способ бритья — с пеной, сухое бритье и даже бритье в душе.

    Лезвие, которое прослужит вам долго

    Лезвие из нержавеющей стали, которое прослужит вам до 4 месяцев* для качественного бритья

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Выполняйте замену каждые 4 месяца*
    Badge-D2C

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    • Для лучших ощущений от бритья. На основе 2 полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.
    • *На основании патента №RU2714560, зарегистрированного в ФИПС от 18.02.2020
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