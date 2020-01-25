QP610/50
Подравнивание и бритье волосков любой длины
Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Технология бритья с использованием быстрого режущего элемента, совершающего до 12 000 движений в минуту, обеспечивает эффективное бритье волос любой длины.Узнать обо всех преимуществах
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Philips OneBlade — это новый революционный гибридный стайлер для подравнивания, бритья и создания четких линий и контуров при любой длине волос. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Технология бритья с использованием быстрого режущего элемента обеспечивает эффективное бритье волос любой длины.
Подходит для OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) и OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Когда на лезвии появится значок замены, его эффективность может быть снижена. Рекомендуется заменить лезвие для оптимальных результатов бритья
Установите гребень для тела (3 мм) для удобного подравнивания в любом направлении
Установите защитную насадку для дополнительной защиты чувствительных участков кожи на теле, в области подмышек и интимных зонах.
Бреет в любом направлении. Создавайте четкие контуры за несколько секунд с двусторонним лезвием.
OneBlade водонепроницаем (IPX7), так что его очень легко очищать, достаточно сполоснуть водой под краном. Вы также можете выбирать любой способ бритья — с пеной, сухое бритье и даже бритье в душе.
Лезвие из нержавеющей стали, которое прослужит вам до 4 месяцев* для качественного бритья
Система OneBlade не раздражает кожу даже при бритье против роста волосков на теле, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже, как лезвия стандартных бритв.
Подравнивание и бритье
Обслуживание
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