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  • Подравнивание и бритье волосков любой длины Подравнивание и бритье волосков любой длины Подравнивание и бритье волосков любой длины

    OneBlade Сменное лезвие OneBlade для бритья тела

    QP610/50

    Подравнивание и бритье волосков любой длины

    Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Технология бритья с использованием быстрого режущего элемента, совершающего до 12 000 движений в минуту, обеспечивает эффективное бритье волос любой длины.

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    OneBlade Сменное лезвие OneBlade для бритья тела

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    Подравнивание и бритье волосков любой длины

    Сбривает щетину, не повреждая кожу

    • Подравнивание, создание контуров и бритье
    • Original
    • Для всех моделей OneBlade
    • Лезвие из нержавеющей стали, которое прослужит вам до 4 месяцев* для качественного бритья
    Уникальная технология OneBlade

    Уникальная технология OneBlade

    Philips OneBlade — это новый революционный гибридный стайлер для подравнивания, бритья и создания четких линий и контуров при любой длине волос. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Технология бритья с использованием быстрого режущего элемента обеспечивает эффективное бритье волос любой длины.

    Для всех моделей OneBlade

    Для всех моделей OneBlade

    Подходит для OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) и OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

    Индикатор износа

    Индикатор износа

    Когда на лезвии появится значок замены, его эффективность может быть снижена. Рекомендуется заменить лезвие для оптимальных результатов бритья

    Гребень для тела

    Гребень для тела

    Установите гребень для тела (3 мм) для удобного подравнивания в любом направлении

    Защитная насадка для тела

    Защитная насадка для тела

    Установите защитную насадку для дополнительной защиты чувствительных участков кожи на теле, в области подмышек и интимных зонах.

    Двустороннее лезвие

    Двустороннее лезвие

    Бреет в любом направлении. Создавайте четкие контуры за несколько секунд с двусторонним лезвием.

    Влажное и сухое бритье

    Влажное и сухое бритье

    OneBlade водонепроницаем (IPX7), так что его очень легко очищать, достаточно сполоснуть водой под краном. Вы также можете выбирать любой способ бритья — с пеной, сухое бритье и даже бритье в душе.

    Лезвие, которое прослужит вам долго

    Лезвие из нержавеющей стали, которое прослужит вам до 4 месяцев* для качественного бритья

    Бритье

    Система OneBlade не раздражает кожу даже при бритье против роста волосков на теле, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже, как лезвия стандартных бритв.

    • Подравнивание и бритье

      Бритвенная система
      • Технология повторения контуров
      • Оригинальное лезвие
      • Система двойной защиты
      Система подравнивания
      • Технология повторения контуров
      • Оригинальное лезвие

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Выполняйте замену каждые 4 месяца*
    Badge-D2C

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    • * Для лучших ощущений от бритья. На основе двух полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут варьироваться.
    • *На основании патента №RU2714560, зарегистрированного в ФИПС от 18.02.2020
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