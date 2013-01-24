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OneBlade

Комплект Body

QP610/50
Общая оценка / 5
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
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    OneBlade Комплект Body

    QP610/50
    Общая оценка / 5

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В этот комплект для замены входит одно лезвие с защитной насадкой для тела, а также гребень для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

    OneBlade Комплект Body

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В этот комплект для замены входит одно лезвие с защитной насадкой для тела, а также гребень для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В этот комплект для замены входит одно лезвие с защитной насадкой для тела, а также гребень для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

    OneBlade Комплект Body

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В этот комплект для замены входит одно лезвие с защитной насадкой для тела, а также гребень для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

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      Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

      Сбривает волоски, не повреждая кожу

      • 1 лезвие для тела
      • Для всех моделей OneBlade
      • Срок службы лезвия — до 4 месяцев*
      • 1 гребень для тела
      Уникальная технология OneBlade

      Уникальная технология OneBlade

      Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для стайлинга щетины или бороды, а также для подравнивания волос на теле. С помощью этого устройства можно подравнивать, создавать контуры и брить волоски любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 200 движений в секунду, эффективно сбривает даже длинные волоски.

      Срок службы лезвий OneBlade

      Срок службы лезвий OneBlade

      Прочные и долговечные лезвия необходимо заменять лишь раз в 4 месяца*. Заменить лезвия очень легко.

      Насадка для защиты чувствительных участков кожи

      Насадка для защиты чувствительных участков кожи

      Установите защитную насадку для дополнительной защиты чувствительных участков кожи.

      Удобное подравнивание в любом направлении (3 мм)

      Удобное подравнивание в любом направлении (3 мм)

      Установите гребень для тела (3 мм) для удобного подравнивания в любом направлении.

      Технические характеристики

      • Подравнивание и бритье

        Бритвенная система
        • Технология повторения контуров
        • Система двойной защиты
        Система подравнивания
        Технология повторения контуров

      • Аксессуары

        Гребень
        • Защитная насадка
        • Насадка-гребень для тела

      • Сменное лезвие OneBlade

        Сменные лезвия (в упаковке)
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        Совместимость:
        • OneBlade (QP25xx)
        • OneBlade (QP26xx)
        • OneBlade Pro (QP65xx)
        • OneBlade Pro (QP66xx)

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          Отзывы

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          • Для максимально качественного бритья лезвия необходимо менять каждые 4 месяца при использовании бритвы дважды в неделю для полного бритья. Фактические данные могут различаться.