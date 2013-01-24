Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

Philips OneBlade Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В комплект входит лезвие для лица, лезвие с защитной насадкой для тела, а также гребень для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах