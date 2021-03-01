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    OneBlade Pro Безопасное бритье, подравнивание щетины и стайлинг

    QP6530/15

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade Pro — это революционное гибридное устройство для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все.

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    OneBlade Pro Безопасное бритье, подравнивание щетины и стайлинг

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    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Сбривает щетину, не повреждая кожу

    • Литий-ионный аккумулятор
    • Гребень для подравнивания, 12 установок
    • Для влажного и сухого бритья
    • Индикатор батареи
    Каждое лезвие прослужит до 4 месяцев*

    Каждое лезвие прослужит до 4 месяцев*

    Для поддержания оптимальной эффективности меняйте лезвие раз в 4 месяца*. Зеленый индикатор износа поможет понять степень износа лезвия.

    Уникальная технология OneBlade**

    Уникальная технология OneBlade**

    Предназначенное для стайлинга щетины и подравнивания волос на теле устройство Philips OneBlade позволяет подравнивать и сбривать волосы любой длины, а также создавать контуры. Оно обеспечивает удобное и комфортное бритье благодаря закругленным кончикам и скользящему покрытию. А режущий блок, совершающий 200 движений в секунду**, эффективно сбреет даже длинные волосы.

    Создавайте четкие контуры

    Создавайте четкие контуры

    Создавайте четкие контуры за несколько секунд с двусторонним лезвием.

    Брейте щетину

    Брейте щетину

    Бритва OneBlade не раздражает кожу даже при бритье против роста волосков, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже.

    Подравнивание до нужной длины

    Подравнивание до нужной длины

    OneBlade для сухого и влажного бритья позволяет подравнивать волосы до нужной длины, выбирая одну из 12 установок от 0,5 мм до 9 мм.

    Создавайте четкие контуры и ровные линии

    Создавайте четкие контуры и ровные линии

    OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает легкое и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках. Двустороннее лезвие можно перемещать в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.

    Точное подравнивание

    Точное подравнивание

    Подравнивайте щетину до оптимальной длины. Philips OneBlade поставляется с высокоточным гребнем с 12 установками длины, которые позволят создавать образ с щетиной необходимой длины.

    Использование на влажной и сухой коже

    Использование на влажной и сухой коже

    Используйте водонепроницаемый OneBlade над раковиной или берите с собой в душ. OneBlade для сухого и влажного бритья легко очищать, а также можно использовать с пеной для бритья и без нее.

    Зарядите — и вперед

    Зарядите — и вперед

    Зарядка устройства занимает 1 час и обеспечивает до 90 минут стабильной работы

    Проверка состояния аккумулятора

    Проверка состояния аккумулятора

    Убедитесь, что ваш прибор OneBlade всегда готов к использованию. Индикатор состояния аккумулятора уведомит вас при низком заряде аккумулятора и обозначит процедуру зарядки при подключении к сети.

    • Подравнивание и бритье

      Бритвенная система
      • Технология повторения контуров
      • Система двойной защиты
      Система подравнивания
      Технология повторения контуров

    • Аксессуары

      Гребень
      Гребень с 12 установками длины (0,5–9 мм)

    • Питание

      Время работы
      90 минут
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Зарядка
      1 час для полной зарядки
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      На ручку
      Сменные головки
      • Выполняйте замену каждые 4 месяца*
      • QP210, QP220, QP230
      • QP610, QP620

    • Удобство использования

      Сухое и влажное бритье
      Да
      Дисплей
      3 LED-индикатора состояния батареи
      Зарядка
      Перезарядка

    Badge-D2C

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    • Для лучших ощущений от бритья. На основе 2 полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.
    • *На основании патента №RU2714560, зарегистрированного в ФИПС от 18.02.2020
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