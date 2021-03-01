QP6550/15
Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Philips OneBlade Pro Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В комплект входит лезвие для лица и лезвие с защитной насадкой для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все.Узнать обо всех преимуществах
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Для поддержания оптимальной эффективности меняйте лезвие раз в 4 месяца*. Зеленый индикатор износа поможет понять степень износа лезвия.
Предназначенное для стайлинга щетины и подравнивания волос на теле устройство Philips OneBlade позволяет подравнивать и сбривать волосы любой длины, а также создавать контуры. Оно обеспечивает удобное и комфортное бритье благодаря закругленным кончикам и скользящему покрытию. А режущий блок, совершающий 200 движений в секунду**, эффективно сбреет даже длинные волосы.
Подравнивайте щетину с помощью прилагаемого регулируемого гребня, получая равномерную длину. Выберите одну из 14 фиксируемых установок длины и создавайте любой понравившийся образ: от эффекта легкой небритости до более небрежного стиля. Подравнивайте волосы на теле в любом направлении с помощью специальной насадки-гребня для тела (3 мм).
Создавайте четкие контуры за несколько секунд с двусторонним лезвием.
Бритва OneBlade не раздражает кожу даже при бритье против роста волосков, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже.
Установите защитную насадку для дополнительной защиты чувствительных участков кожи на теле.
Просто установите гребень 3 мм для удобной стрижки волос на теле в любом направлении.
OneBlade для сухого и влажного бритья позволяет подравнивать волосы до нужной длины, выбирая одну из 14 установок от 0,4 мм до 10 мм.
OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает легкое и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках. Двустороннее лезвие можно перемещать в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.
Используйте водонепроницаемый OneBlade над раковиной или берите с собой в душ. OneBlade для сухого и влажного бритья легко очищать, а также можно использовать с пеной для бритья и без нее.
Зарядка устройства занимает 1 час и обеспечивает 120 минут стабильной работы
Подравнивание и бритье
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Удобство использования
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