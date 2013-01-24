Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

OneBlade Pro

Face + Body

QP6550/15
Общая оценка / 5
1 награда
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
    -{discount-value}

    OneBlade Pro Face + Body

    QP6550/15
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade Pro Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В комплект входит лезвие для лица и лезвие с защитной насадкой для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

    OneBlade Pro Face + Body

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade Pro Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В комплект входит лезвие для лица и лезвие с защитной насадкой для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade Pro Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В комплект входит лезвие для лица и лезвие с защитной насадкой для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

    OneBlade Pro Face + Body

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade Pro Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В комплект входит лезвие для лица и лезвие с защитной насадкой для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все OneBlade

      Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

      Сбривает волоски, не повреждая кожу

      • Литий-ионный аккумулятор
      • Гребень для подравнивания, 14 установок
      • Для влажного и сухого бритья
      • Цифровой светодиодный дисплей
      Уникальная технология OneBlade

      Уникальная технология OneBlade

      Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для стайлинга щетины или бороды, а также для подравнивания волос на теле. С помощью этого устройства можно подравнивать, создавать контуры и брить волоски любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 200 движений в секунду, эффективно сбривает даже длинные волоски.

      Точное подравнивание

      Точное подравнивание

      Подравнивайте бороду с помощью прилагаемого регулируемого гребня, получая равномерную длину. Выберите одну из 14 фиксируемых установок длины и создавайте любой понравившийся образ: от эффекта легкой небритости до более небрежного стиля и полноценной бороды. Подравнивайте волосы на теле в любом направлении с помощью специальной насадки-гребня для тела (3 мм).

      Создавайте четкие контуры

      Создавайте четкие контуры

      Создавайте идеальные контуры с помощью двустороннего лезвия. Для дополнительного удобства и лучшего обзора устройство можно перемещать в любом направлении. Создайте свой стиль за секунды!

      Брейте щетину

      Брейте щетину

      Система OneBlade не раздражает кожу на лице или теле даже при бритье против роста волос, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже как традиционные лезвия. В комплект входит два лезвия — для лица и для тела.

      Насадка для защиты чувствительных участков кожи

      Насадка для защиты чувствительных участков кожи

      Установите защитную насадку для дополнительной защиты чувствительных участков кожи.

      Удобное подравнивание в любом направлении (3 мм)

      Удобное подравнивание в любом направлении (3 мм)

      Установите гребень для тела (3 мм) для удобного подравнивания в любом направлении.

      Насадка-гребень для точного подравнивания: 14 установок длины (от 0,4 до 10 мм)

      Насадка-гребень для точного подравнивания: 14 установок длины (от 0,4 до 10 мм)

      Универсальная насадка-гребень для точного подравнивания позволяет выбрать длину от 0,4 до 10 мм. Вам гарантировано качественное подравнивание до нужной длины.

      Двустороннее лезвие для создания четких контуров и ровных линий

      Двустороннее лезвие для создания четких контуров и ровных линий

      OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает простое и комфортное бритье щетины на любых участках. Двустороннее лезвие можно перемещать в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.

      Срок службы лезвий OneBlade

      Срок службы лезвий OneBlade

      Прочные и долговечные лезвия необходимо заменять лишь раз в 4 месяца*. Заменить лезвия очень легко.

      Водонепроницаемый: подходит для влажного и сухого бритья

      Водонепроницаемый: подходит для влажного и сухого бритья

      OneBlade водонепроницаем, поэтому его очень легко очищать — достаточно сполоснуть водой под краном. Вы также можете выбирать любой способ бритья — на сухую или на влажную кожу, с пеной или без.

      Литий-ионный аккумулятор обеспечивает 120 минут работы

      Литий-ионный аккумулятор обеспечивает 120 минут работы

      Литий-ионный аккумулятор обеспечивает 120 минут автономной работы после 1 часа зарядки.

      Технические характеристики

      • Подравнивание и бритье

        Бритвенная система
        • Технология повторения контуров
        • Система двойной защиты
        Система подравнивания
        Технология повторения контуров

      • Аксессуары

        Гребень
        • Гребень с 14 установками длины (0,4–10 мм)
        • Защитная насадка
        • Насадка-гребень для тела
        Дополнительное сменное лезвие
        Да
        Чехол
        Мягкий чехол

      • Удобство использования

        Зарядка
        Перезарядка
        Дисплей
        • Светодиодный цифровой дисплей
        • Индикатор дорожной блокировки
        Влажное и сухое бритье
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Хром
        Ручка
        Эргономичное покрытие и удобная ручка

      • Питание

        Время работы
        120 минут
        Зарядка
        1 час для полной зарядки
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        5,4  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        На ручку
        Сменные головки
        • Выполняйте замену каждые 4 месяца*
        • QP210, QP220, QP230
        • QP610, QP620

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Для лучших ощущений от бритья. На основе 2 полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.