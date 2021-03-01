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    OneBlade Pro Безопасное бритье, подравнивание щетины и стайлинг

    QP6550/15

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade Pro Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В комплект входит лезвие для лица и лезвие с защитной насадкой для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все.

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    OneBlade Pro Безопасное бритье, подравнивание щетины и стайлинг

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    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Сбривает щетину, не повреждая кожу

    • Литий-ионный аккумулятор
    • Гребень для подравнивания, 14 установок
    • Для влажного и сухого бритья
    • Цифровой светодиодный дисплей
    Каждое лезвие прослужит до 4 месяцев*

    Каждое лезвие прослужит до 4 месяцев*

    Для поддержания оптимальной эффективности меняйте лезвие раз в 4 месяца*. Зеленый индикатор износа поможет понять степень износа лезвия.

    Уникальная технология OneBlade**

    Уникальная технология OneBlade**

    Предназначенное для стайлинга щетины и подравнивания волос на теле устройство Philips OneBlade позволяет подравнивать и сбривать волосы любой длины, а также создавать контуры. Оно обеспечивает удобное и комфортное бритье благодаря закругленным кончикам и скользящему покрытию. А режущий блок, совершающий 200 движений в секунду**, эффективно сбреет даже длинные волосы.

    Точное подравнивание

    Точное подравнивание

    Подравнивайте щетину с помощью прилагаемого регулируемого гребня, получая равномерную длину. Выберите одну из 14 фиксируемых установок длины и создавайте любой понравившийся образ: от эффекта легкой небритости до более небрежного стиля. Подравнивайте волосы на теле в любом направлении с помощью специальной насадки-гребня для тела (3 мм).

    Создавайте четкие контуры

    Создавайте четкие контуры

    Создавайте четкие контуры за несколько секунд с двусторонним лезвием.

    Брейте щетину

    Брейте щетину

    Бритва OneBlade не раздражает кожу даже при бритье против роста волосков, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже.

    Защищает чувствительную кожу от порезов и раздражений

    Защищает чувствительную кожу от порезов и раздражений

    Установите защитную насадку для дополнительной защиты чувствительных участков кожи на теле.

    Удобное подравнивание в любом направлении

    Удобное подравнивание в любом направлении

    Просто установите гребень 3 мм для удобной стрижки волос на теле в любом направлении.

    Подравнивание до нужной длины

    Подравнивание до нужной длины

    OneBlade для сухого и влажного бритья позволяет подравнивать волосы до нужной длины, выбирая одну из 14 установок от 0,4 мм до 10 мм.

    Создавайте четкие контуры и ровные линии

    Создавайте четкие контуры и ровные линии

    OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает легкое и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках. Двустороннее лезвие можно перемещать в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.

    Использование на влажной и сухой коже

    Использование на влажной и сухой коже

    Используйте водонепроницаемый OneBlade над раковиной или берите с собой в душ. OneBlade для сухого и влажного бритья легко очищать, а также можно использовать с пеной для бритья и без нее.

    Зарядите — и вперед

    Зарядите — и вперед

    Зарядка устройства занимает 1 час и обеспечивает 120 минут стабильной работы 

    • Подравнивание и бритье

      Бритвенная система
      • Технология повторения контуров
      • Система двойной защиты
      Система подравнивания
      Технология повторения контуров

    • Аксессуары

      Гребень
      • Гребень с 14 установками длины (0,4–10 мм)
      • Защитная насадка
      • Насадка-гребень для тела
      Чехол
      Мягкий чехол
      Дополнительное сменное лезвие
      Да

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Зарядка
      1 час для полной зарядки
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Время работы
      120 минут
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка
      Цвет
      Хром

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      На ручку
      Сменные головки
      • Выполняйте замену каждые 4 месяца*
      • QP210, QP220, QP230
      • QP610, QP620

    • Удобство использования

      Сухое и влажное бритье
      Да
      Зарядка
      Перезарядка
      Дисплей
      • Светодиодный цифровой дисплей
      • Индикатор дорожной блокировки

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    • Для лучших ощущений от бритья. На основе 2 полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.
    • *На основании патента №RU2714560, зарегистрированного в ФИПС от 18.02.2020
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