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EcoPro

EcoPro50

RC520C1
  • Яркое белое освещение для любых задач Яркое белое освещение для любых задач Яркое белое освещение для любых задач
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    EcoPro EcoPro50

    RC520C1

    Яркое белое освещение для любых задач

    Компактный и мощный, многофункциональный и надежный светодиодный инспекционный фонарь Philips EcoPro50 обеспечивает поток яркого белого света для освещения больших площадей. Аккумулятор обеспечивает до 6 часов автономной работы. Узнать обо всех преимуществах

    EcoPro EcoPro50

    Яркое белое освещение для любых задач

    Компактный и мощный, многофункциональный и надежный светодиодный инспекционный фонарь Philips EcoPro50 обеспечивает поток яркого белого света для освещения больших площадей. Аккумулятор обеспечивает до 6 часов автономной работы. Узнать обо всех преимуществах

    Яркое белое освещение для любых задач

    Компактный и мощный, многофункциональный и надежный светодиодный инспекционный фонарь Philips EcoPro50 обеспечивает поток яркого белого света для освещения больших площадей. Аккумулятор обеспечивает до 6 часов автономной работы. Узнать обо всех преимуществах

    EcoPro EcoPro50

    Яркое белое освещение для любых задач

    Компактный и мощный, многофункциональный и надежный светодиодный инспекционный фонарь Philips EcoPro50 обеспечивает поток яркого белого света для освещения больших площадей. Аккумулятор обеспечивает до 6 часов автономной работы. Узнать обо всех преимуществах

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      Яркое белое освещение для любых задач

      Портативный алюминиевый прожектор с аккумулятором

      • Портативный алюминиевый прожектор
      • 1000 люменов/10 Вт
      • Защита от ударов и влаги
      • Время работы: 3 ч (6 ч в режиме Eco)

      Яркое белое освещение (1000 люменов/10 Вт) для освещения больших площадей

      Philips EcoPro50 предназначен для освещения больших площадей, а потому идеально подходит для освещения рабочего участка, временного использования в качестве настенного светильника или в качестве уличного фонаря. Этот прожектор обеспечивает широкий луч света яркостью 1000 лм при мощности 10 Вт, однако если вам не нужно слишком яркое освещение и вы хотите сэкономить заряд аккумулятора, фонарь можно переключить на режим Eco (500 лм/5 Вт).

      Ударопрочность, подтвержденная испытаниями

      Фонарь Philips EcoPro50 предназначен для использования как внутри, так и снаружи помещений, а значит должен быть достаточно прочным. В результате испытания на падение с высоты 1,5 м было установлено, что корпус фонаря выдерживает падение на пол во время работы.

      Защита от брызг

      Фонарь Philips EcoPro50 предназначен для использования как внутри, так и снаружи помещений, а значит должен быть достаточно устойчив к различным погодным условиям. Прибор защищен от брызг и будет работать даже в легкий дождь.

      Поворотная рукоятка для регулировки положения

      Некоторые виды работ требуют использования обеих рук, так что фонарь приходится устанавливать неподалеку. Благодаря поворачивающейся на 180° рукоятке EcoPro50 вы сможете задать любой удобный угол освещения. Рукоятку также можно использовать в качестве крюка для подвешивания либо как подставку при установке на горизонтальную поверхность. Работайте с комфортом.

      Заряжайте другие устройства с помощью порта USB

      Philips EcoPro50 также можно использовать в качестве внешнего аккумулятора и подзаряжать от него другие устройства, например телефон. Просто подключите устройство к порту USB на задней части фонаря.

      Крепежный магнит для удобного использования

      В комплект Philips EcoPro50 также входит крепежный магнит для рукоятки, который позволяет прикрепить прожектор к любой металлической поверхности. Идеально для любого типа работ.

      До 6 часов работы аккумулятора без подзарядки

      Полная зарядка Philips EcoPro50 обеспечивает до 3 часов работы при яркости белого луча 1000 лм и мощности 10 Вт. Если же вы хотите продлить время работы до 6 часов, фонарь можно переключить на режим Eco (500 лм/5 Вт).

      Индикатор показывает уровень заряда аккумулятора

      Вам больше не придется беспокоиться о внезапной разрядке фонаря, поскольку на задней стороне корпуса Philips EcoPro50 имеется индикатор заряда, который подскажет, сколько времени у вас есть до полной разрядки аккумулятора.

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        • Видеть лучше
        • Качественная работа
        Характеристики изделия
        Инспекционный фонарь с аккумулятором

      • Описание продукта

        Класс ударопрочности (IK)
        IK08
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP54
        Магнит
        Да
        Материалы и отделка
        Алюминий, поликарбонат (линза), PTU
        Количество светодиодов
        1
        Использовать при температуре
        от 0 °C до 40 °C
        Ориентационное освещение
        Вращающаяся на 180° рукоятка
        Линейка продукции
        • RCH
        • EcoPro
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        УФ-детектор утечки
        нет

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        6500  K
        Интенсивность света (режим boost)
        1680 люкс на расстоянии 0,5 м
        Интенсивность света (режим Eco)
        820 люкс на расстоянии 0,5 м
        Срок службы светодиода
        До 30 000 часов
        Угол освещения
        110°
        Световая отдача
        1000 люменов
        Световой поток (экорежим)
        500 люмен

      • Электрические характеристики

        мощность в ваттах
        10  Вт
        напряжение
        3,7  В
        Емкость аккумулятора
        4400  mAh
        Время работы аккумулятора (форсированный режим)
        До 3 часов
        Время работы аккумулятора (Eco)
        До 6 часов
        Тип элемента питания
        Литий-ионный аккумулятор
        Тип вилки питания
        Micro USB
        Тип кабеля для зарядки
        Перезаряжаемый
        Время зарядки батареи
        около 5 часов
        Источник питания
        Литий-ионные аккумуляторы 18650, 2 шт.

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        RC520C1
        Код для заказа
        05071745

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018050717
        EAN3
        8719018050724

      • Информация об упакованном продукте

        Длина
        28  см
        Ширина
        15.1  см
        Высота
        5.6  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        1
        Вес (с элементами питания)
        1212.5  г
        Размер
        Стандартная лампа
        Длина кабеля
        100 см

      • Информация об упаковке

        Длина
        57.5  см
        Ширина
        18  см
        Высота
        17  см
        Вес брутто одного изделия
        7.865  г

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