Яркое белое освещение (1000 люменов/10 Вт) для освещения больших площадей

Philips EcoPro50 предназначен для освещения больших площадей, а потому идеально подходит для освещения рабочего участка, временного использования в качестве настенного светильника или в качестве уличного фонаря. Этот прожектор обеспечивает широкий луч света яркостью 1000 лм при мощности 10 Вт, однако если вам не нужно слишком яркое освещение и вы хотите сэкономить заряд аккумулятора, фонарь можно переключить на режим Eco (500 лм/5 Вт).