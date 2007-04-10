RQ1095/21
Лучшая бритва от номера 1 в мире!
Бритва arcitec для мужчин, которые хотят только самого лучшего: она оснащена гибкой поворачивающейся головкой и бритвенными головками Triple Track для более быстрого и чистого бритья, даже на шее.Узнать обо всех преимуществах
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Уникальное сочетание трех независимо поворачивающихся головок, которые вращаются в разных плоскостях и направлениях, обеспечивает оптимальное прилегание к коже даже на сложных участках.
Три бреющих кольца бритвенных головок Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 % по сравнению с обычными роторными головками с одним бреющим кольцом.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.
Запатентованная технология трубчатого триммера обеспечивает высокую точность и свободу движений. Идеально подходит для подравнивания контура и стрижки висков и усов.
Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.
Аксессуары
Дизайн
Качество бритья
Удобство использования
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