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  • Лучшая бритва от номера 1 в мире! Лучшая бритва от номера 1 в мире! Лучшая бритва от номера 1 в мире!

    arcitec Электробритва

    RQ1095/21

    Лучшая бритва от номера 1 в мире!

    Бритва arcitec для мужчин, которые хотят только самого лучшего: она оснащена гибкой поворачивающейся головкой и бритвенными головками Triple Track для более быстрого и чистого бритья, даже на шее.

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    arcitec Электробритва

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    Лучшая бритва от номера 1 в мире!

    Идеально чистое бритье, даже на сложных участках

    • С системой очистки Jet Clean
    • С ЖК-дисплеем
    Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

    Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

    Уникальное сочетание трех независимо поворачивающихся головок, которые вращаются в разных плоскостях и направлениях, обеспечивает оптимальное прилегание к коже даже на сложных участках.

    Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

    Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

    Три бреющих кольца бритвенных головок Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 % по сравнению с обычными роторными головками с одним бреющим кольцом.

    Технология Lift & Cut

    Технология Lift & Cut

    Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

    Прецизионная бреющая система

    Прецизионная бреющая система

    Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

    Прецизионный трубчатый триммер

    Прецизионный трубчатый триммер

    Запатентованная технология трубчатого триммера обеспечивает высокую точность и свободу движений. Идеально подходит для подравнивания контура и стрижки висков и усов.

    Возможность влажной чистки бритвы

    Возможность влажной чистки бритвы

    Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.

    • Аксессуары

      Подставка
      • Power pod
      • Система очистки Jet Clean
      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Дизайн

      Отделка
      • Зеркальный дисплей
      • Светодиодный дисплей
      Материал
      • Корпус покрыт оболочкой из полированной нержавеющей стали
      • Боковые панели из настоящего углепластика

    • Качество бритья

      Гибкость головки
      • Гибкая поворачивающаяся головка
      • Плавающий бритвенный блок
      Бритвенная система
      • Бритвенные головки Triple Track
      • Высокоточная бритвенная система
      • Технология Lift & Cut
      Стайлинг
      Компактный триммер, защищающий кожу

    • Удобство использования

      Дисплей
      • Индикатор зарядки
      • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
      • Дорожная блокировка
      Зарядка
      • Перезарядка
      • Быстрая зарядка
      Очистка
      • Автоматическая система очистки
      • Возможность влажной чистки
      • Индикатор очистки
      Зарядка
      1 час
      Время работы бритвы
      21 день

    Badge-D2C

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