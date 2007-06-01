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  • Поддерживайте идеальный результат Поддерживайте идеальный результат Поддерживайте идеальный результат

    Бритвенный блок

    RQ10/40

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно используемые вами лезвия преодолевают высоту Эвереста... 10 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки через каждые 2 года.

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    Бритвенный блок

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    Поддерживайте идеальный результат

    Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

    • Больше не продается
    • Купите SH70
    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

    Высокоточная бритвенная система

    Высокоточная бритвенная система

    Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.

    Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

    Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

    Три бреющих кольца бритвенных головок Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 % по сравнению с обычными роторными головками с одним бреющим кольцом.

    Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

    Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

    Уникальное сочетание трех независимо поворачивающихся головок, которые вращаются в разных плоскостях и направлениях, обеспечивает оптимальное прилегание к коже даже на сложных участках.

    • Бритвенные головки

      Улучшенные бритвенные головки
      Модель RQ10 была заменена на SH70
      Важно
      Если SH70также нет в наличии, к сожалению, мы не можем предложить вам другую замену. SH71 несовместимы с бритвами SensoTouch и Arcitec.

    • Бритвенный блок

      Подходит для
      • 1050X
      • 1059X
      • 1090X
      • RQ1050
      • RQ1051
      • RQ1052
      • RQ1060
      • RQ1061
      • RQ1062
      • RQ1075
      • RQ1076
      • RQ1077
      • RQ1085
      • RQ1087
      • RQ1090
      • RQ1095
    Badge-D2C

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