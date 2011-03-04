RQ10/50
Поддерживайте идеальный результат
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальнымУзнать обо всех преимуществах
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Три бреющих кольца бритвенных головок Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 % по сравнению с обычными роторными головками с одним бреющим кольцом.
Уникальное сочетание трех независимо поворачивающихся головок, которые вращаются в разных плоскостях и направлениях, обеспечивает оптимальное прилегание к коже даже на сложных участках.
Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.
С легкостью заменить бритвенный блок с помощью простой системы снятия/фиксации.
Бритвенные головки
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