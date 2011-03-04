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    бритвенные головки

    RQ10/50

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным

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    бритвенные головки

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    Поддерживайте идеальный результат

    Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

    • TripleTrack
    • Сменный блок
    Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

    Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

    Три бреющих кольца бритвенных головок Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 % по сравнению с обычными роторными головками с одним бреющим кольцом.

    Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

    Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

    Уникальное сочетание трех независимо поворачивающихся головок, которые вращаются в разных плоскостях и направлениях, обеспечивает оптимальное прилегание к коже даже на сложных участках.

    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

    Простая система снятия/фиксации

    Простая система снятия/фиксации

    С легкостью заменить бритвенный блок с помощью простой системы снятия/фиксации.

    • Бритвенные головки

      Подходит для
      • RQ1050
      • RQ1060
      • RQ1075
      • RQ1085
      • RQ1095
      • RQ1051
      • RQ1052
      • RQ1053
      • RQ1061
      • RQ1062
      • RQ1076
      • RQ1077
      • RQ1087
      • RQ1090
      Количество бритвенных блоков в наборе
      1
      Улучшенные бритвенные головки
      Модель RQ10 была заменена на SH70
    Badge-D2C

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