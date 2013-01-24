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бритвенные головки

RQ10/50
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    бритвенные головки

    RQ10/50

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 920 руб.

    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным Узнать обо всех преимуществах

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 920 руб.

    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным Узнать обо всех преимуществах

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      Поддерживайте идеальный результат

      Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

      • TripleTrack
      • Сменный блок
      Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

      Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

      Три бреющих кольца бритвенных головок Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 % по сравнению с обычными роторными головками с одним бреющим кольцом.

      Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

      Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

      Уникальное сочетание трех независимо поворачивающихся головок, которые вращаются в разных плоскостях и направлениях, обеспечивает оптимальное прилегание к коже даже на сложных участках.

      Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

      Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

      Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

      Простая система снятия/фиксации

      Простая система снятия/фиксации

      С легкостью заменить бритвенный блок с помощью простой системы снятия/фиксации.

      Технические характеристики

      • Бритвенные головки

        Подходит для
        • RQ1050
        • RQ1060
        • RQ1075
        • RQ1085
        • RQ1095
        • RQ1051
        • RQ1052
        • RQ1053
        • RQ1061
        • RQ1062
        • RQ1076
        • RQ1077
        • RQ1087
        • RQ1090
        Количество бритвенных блоков в наборе
        1

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