RQ12/70
Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бритвенный блок RQ12 совместим с бритвами SensoTouch 3D (RQ12xx) и Arcitec (RQ10xx).
Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже, сбривая даже 3-дневную щетину. Система обеспечивает на 30 % более гладкое* и быстрое бритье, чтобы вы всегда выглядели безупречно.
Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.
С легкостью заменить бритвенный блок с помощью простой системы снятия/фиксации.
Последние модели бритв Philips оснащены встроенным индикатором, который напоминает о необходимости замены бритвенных головок. После замены бритвенных головок вы можете сбросить напоминание, нажав и удерживая кнопку включения/выключения не менее 5 секунд. В противном случае индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья.
Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.
Бритвенные головки
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.