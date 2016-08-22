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    Бритвенный блок

    RQ12/70

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.

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    Бритвенный блок

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    Ваша бритва снова как новая

    Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

    • Больше не продается
    • Купите SH70
    Сменный бритвенный блок для бритв SensoTouch 3D

    Сменный бритвенный блок для бритв SensoTouch 3D

    Бритвенный блок RQ12 совместим с бритвами SensoTouch 3D (RQ12xx) и Arcitec (RQ10xx).

    Наша лучшая бритвенная система сбривает даже 3-дневную щетину

    Наша лучшая бритвенная система сбривает даже 3-дневную щетину

    Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже, сбривая даже 3-дневную щетину. Система обеспечивает на 30 % более гладкое* и быстрое бритье, чтобы вы всегда выглядели безупречно.

    Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

    Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

    Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

    Удобная замена бритвенных головок

    Удобная замена бритвенных головок

    С легкостью заменить бритвенный блок с помощью простой системы снятия/фиксации.

    Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

    Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

    Последние модели бритв Philips оснащены встроенным индикатором, который напоминает о необходимости замены бритвенных головок. После замены бритвенных головок вы можете сбросить напоминание, нажав и удерживая кнопку включения/выключения не менее 5 секунд. В противном случае индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья.

    Ваша бритва снова как новая

    Ваша бритва снова как новая

    Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.

    • Бритвенные головки

      Совместимость:
      • SensoTouch 3D (RQ12xx)
      • arcitec (RQ10xx)
      Улучшенные бритвенные головки
      Модель RQ12 была заменена на SH70
      Важно
      Если SH70 также нет в наличии, к сожалению, мы не можем предложить вам другую замену. SH71 несовместимы с бритвами SensoTouch и Arcitec.
    Badge-D2C

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