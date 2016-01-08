Ключевые слова для поиска

  • Простое и удобное бритье Простое и удобное бритье Простое и удобное бритье

    Shaver series 1000 Электробритва для сухого бритья

    S1100/04

    Простое и удобное бритье

    Бритва Shaver Series 1000 обеспечивает простое и комфортное бритье по доступной цене. Гибкие головки движутся в 4 направлениях, а благодаря системе лезвий CloseCut вам гарантирован качественный результат.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Shaver series 1000 Электробритва для сухого бритья

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Простое и удобное бритье

    Электробритва обеспечивает лучший в своем классе результат бритья шеи*

    • Система лезвий CloseCut
    • Гибкие головки, 4 направления
    Надежные самозатачивающиеся лезвия — бритье без усилий

    Надежные самозатачивающиеся лезвия — бритье без усилий

    Комфортное бритье благодаря надежным лезвиям CloseCut, которые самостоятельно затачиваются во время работы.

    Головки движутся в 4 направлениях для быстрого и чистого бритья

    Головки движутся в 4 направлениях для быстрого и чистого бритья

    Гибкие головки двигаются в 4 направлениях независимо друг от друга, повторяя контуры лица и обеспечивая простое бритье даже на шее и подбородке.

    Откройте с помощью кнопки, затем используйте щеточку для очистки

    Откройте с помощью кнопки, затем используйте щеточку для очистки

    Просто откиньте головки и стряхните волоски с помощью прилагаемой щеточки для очистки.

    Работа от сети для непрерывной подачи питания

    Работа от сети для непрерывной подачи питания

    Бритва работает только от сети и обеспечивает неизменно качественный результат.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,2  Вт
      Максимальное энергопотребление
      9  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка
      Цвет
      Темно-серый

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года моделью SH30
      Гарантия 2 года
      Да

    • Качество бритья

      Бритвенная система
      Система лезвий CloseCut
      Гибкость головки
      Гибкие головки, 4 направления

    • Удобство использования

      При работе
      Питание только от сети

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • По сравнению с другими ведущими моделями роторных бритв или бритв с сеткой (модели начального ценового сегмента)
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.