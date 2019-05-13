S1110/04
Простое и удобное бритье
Бритва Shaver Series 1000 обеспечивает простое и комфортное бритье по доступной цене. Гибкие головки движутся в 4 направлениях, а благодаря системе лезвий CloseCut вам гарантирован качественный результат.Узнать обо всех преимуществах
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Комфортное бритье благодаря надежным лезвиям CloseCut, которые самостоятельно затачиваются во время работы.
Гибкие головки двигаются в 4 направлениях независимо друг от друга, повторяя контуры лица и обеспечивая простое бритье даже на шее и подбородке.
Просто откиньте головки и стряхните волоски с помощью прилагаемой щеточки для очистки.
Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.
Бритва работает только от сети и обеспечивает неизменно качественный результат.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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