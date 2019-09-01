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  • Гладкое бритье без лишних забот Гладкое бритье без лишних забот Гладкое бритье без лишних забот

    Shaver series 1000 Электробритва для сухого бритья

    S1232/41

    Гладкое бритье без лишних забот

    Бритва Philips серии 1000 обеспечивает простое и удобное бритье по доступной цене благодаря самозатачивающимся лезвиям PowerCut и возможности очищать бритву водой.

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    Shaver series 1000 Электробритва для сухого бритья

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    Гладкое бритье без лишних забот

    • Лезвия PowerCut
    • Открытие одним касанием
    • Питание от сети и от аккумулятора
    Легко скользит по коже для гладкого и равномерного бритья

    Легко скользит по коже для гладкого и равномерного бритья

    Бритва Philips для гладкого и удобного бритья. 27 лезвий PowerCut срезают волоски прямо над уровнем кожи, всегда обеспечивая чистое и равномерное бритье. 

    Полностью повторяет контуры лица

    Полностью повторяет контуры лица

    Эта бритва создана для оптимального контакта с кожей без образования порезов. Гибкие головки 4D двигаются в 4 направлениях, всегда обеспечивая оптимальный результат бритья.

    Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

    Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

    Легкая и быстрая очистка электробритвы: нажмите на кнопку, откройте бритвенную головку и промойте водой.

    Проводное и беспроводное использование

    Проводное и беспроводное использование

    Удобная работа в беспроводном режиме для комфортного бритья. Подключите к сети, когда аккумулятор разряжен.

    Проверка состояния аккумулятора

    Проверка состояния аккумулятора

    Используйте интуитивно понятный индикатор в качестве напоминания о необходимости зарядки аккумулятора, когда он разряжен.

    40 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 8 часов

    40 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 8 часов

    Используйте бритву без питания от сети в течение 40 минут после 8 часов зарядки. Вы также можете бриться, подключив бритву к сети, когда аккумулятор разряжен.

    Легко скользит по коже для комфортного и равномерного бритья

    Легко скользит по коже для комфортного и равномерного бритья

    27 самозатачивающихся лезвий этой электробритвы точно спроектированы для стабильно гладкого бритья.

    Подравнивание усов и бакенбард

    Подравнивание усов и бакенбард

    Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с насадкой-триммером, чтобы без труда завершить создание выбранного образа.

    Удобно держать

    Удобно держать

    Благодаря эргономичной конструкции бритву удобно держать в руке.

    Водонепроницаемый корпус для легкой очистки

    Водонепроницаемый корпус для легкой очистки

    Электробритва с удобной процедурой очистки. Класс защиты IPX7 означает, что бритву можно погружать на глубину до 1 метра на 30 минут.

    Храните бритву накрытой между сеансами бритья

    Храните бритву накрытой между сеансами бритья

    Поддерживайте безопасность и чистоту защитной крышки между сеансами бритья и во время транспортировки.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      Защитная крышка

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Время работы
      40 минут
      Зарядка
      8 часов для полной зарядки
      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Ручка
      • Эргономичное покрытие и удобная ручка
      • Нескользящая прорезиненная ручка

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года моделью SH30
      Гарантия 2 года
      Да

    • Качество бритья

      Бритвенная система
      Система лезвий PowerCut
      Гибкость головки
      Гибкие головки, 4 направления

    • Удобство использования

      Дисплей
      1-уровневый индикатор состояния аккумулятора
      Очистка
      • Открытие одним касанием
      • Можно промывать под водой
      При работе
      Питание от сети и от аккумулятора
      Насухо
      Сухое бритье

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

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