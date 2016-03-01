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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    S3120/06

    Простое и удобное бритье

    Бритва Series 3000 обеспечивает более комфортное бритье по доступной цене. Гибкие головки движутся в 4 направлениях, а благодаря системе лезвий ComfortCut вам гарантирован качественный результат.

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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

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    Простое и удобное бритье

    Комфортное и чистое бритье

    • Система лезвий ComfortCut
    • Гибкие головки, 4 направления
    Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

    Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

    Комфортное сухое бритье благодаря системе лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок. Лезвия легко скользят по коже и защищают ее от порезов и раздражения.

    Головки движутся в 4 направлениях для быстрого и чистого бритья

    Головки движутся в 4 направлениях для быстрого и чистого бритья

    Гибкие головки двигаются в 4 направлениях независимо друг от друга, повторяя контуры лица и обеспечивая простое бритье даже на шее и подбородке.

    Стабильная максимальная мощность на долгие годы

    Стабильная максимальная мощность на долгие годы

    Долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Благодаря мощному, энергоэффективному литий-ионному аккумулятору бритва долгие годы будет работать как новая.

    45 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

    45 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

    8-часовой цикл зарядки обеспечивает от 45 минут работы (примерно 15 сеансов бритья). Вы также можете использовать прибор, подключив его к сети питания.

    Открытие одним нажатием для удобной очистки

    Открытие одним нажатием для удобной очистки

    Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

    Питание от сети и от аккумулятора

    Питание от сети и от аккумулятора

    Бритва работает от сети и от аккумулятора. Выбирайте удобный автономный режим работы при полной зарядке аккумулятора или проводной режим для использования бритвы во время зарядки.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      Защитная каппа

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Время работы
      45 минут — 15 сеансов бритья
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Зарядка
      8 часов для полной зарядки
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,1  Вт
      Максимальное энергопотребление
      9  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка
      Цвет
      Небесно-черный

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года моделью SH30
      Гарантия 2 года
      Да

    • Качество бритья

      Бритвенная система
      Система лезвий ComfortCut
      Гибкость головки
      Гибкие головки, 4 направления

    • Удобство использования

      Очистка
      Можно промывать под водой
      Дисплей
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
      При работе
      Питание от сети и от аккумулятора

    Badge-D2C

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