S3120/06
Простое и удобное бритье
Бритва Series 3000 обеспечивает более комфортное бритье по доступной цене. Гибкие головки движутся в 4 направлениях, а благодаря системе лезвий ComfortCut вам гарантирован качественный результат.Узнать обо всех преимуществах
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Комфортное сухое бритье благодаря системе лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок. Лезвия легко скользят по коже и защищают ее от порезов и раздражения.
Гибкие головки двигаются в 4 направлениях независимо друг от друга, повторяя контуры лица и обеспечивая простое бритье даже на шее и подбородке.
Долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Благодаря мощному, энергоэффективному литий-ионному аккумулятору бритва долгие годы будет работать как новая.
8-часовой цикл зарядки обеспечивает от 45 минут работы (примерно 15 сеансов бритья). Вы также можете использовать прибор, подключив его к сети питания.
Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.
Бритва работает от сети и от аккумулятора. Выбирайте удобный автономный режим работы при полной зарядке аккумулятора или проводной режим для использования бритвы во время зарядки.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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