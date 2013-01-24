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Shaver series 3000

Электробритва для сухого бритья

S3120/06
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  • Простое и удобное бритье Простое и удобное бритье Простое и удобное бритье
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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    S3120/06
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Простое и удобное бритье

    Бритва Series 3000 обеспечивает более комфортное бритье по доступной цене. Гибкие головки движутся в 4 направлениях, а благодаря системе лезвий ComfortCut вам гарантирован качественный результат. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    Простое и удобное бритье

    Бритва Series 3000 обеспечивает более комфортное бритье по доступной цене. Гибкие головки движутся в 4 направлениях, а благодаря системе лезвий ComfortCut вам гарантирован качественный результат. Узнать обо всех преимуществах

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      Простое и удобное бритье

      Комфортное и чистое бритье

      • Система лезвий ComfortCut
      • Гибкие головки, 4 направления
      Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

      Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

      Комфортное сухое бритье благодаря системе лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок. Лезвия легко скользят по коже и защищают ее от порезов и раздражения.

      Головки движутся в 4 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки движутся в 4 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Гибкие головки двигаются в 4 направлениях независимо друг от друга, повторяя контуры лица и обеспечивая простое бритье даже на шее и подбородке.

      Стабильная максимальная мощность на долгие годы

      Стабильная максимальная мощность на долгие годы

      Долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Благодаря мощному, энергоэффективному литий-ионному аккумулятору бритва долгие годы будет работать как новая.

      45 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

      45 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

      8-часовой цикл зарядки обеспечивает от 45 минут работы (примерно 15 сеансов бритья). Вы также можете использовать прибор, подключив его к сети питания.

      Открытие одним нажатием для удобной очистки

      Открытие одним нажатием для удобной очистки

      Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

      Питание от сети и от аккумулятора

      Питание от сети и от аккумулятора

      Бритва работает от сети и от аккумулятора. Выбирайте удобный автономный режим работы при полной зарядке аккумулятора или проводной режим для использования бритвы во время зарядки.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Гибкость головки
        Гибкие головки, 4 направления
        Бритвенная система
        Система лезвий ComfortCut

      • Аксессуары

        Обслуживание
        Защитный колпачок

      • Удобство использования

        Очистка
        Можно промывать под водой
        Дисплей
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикация необходимости замены бреющих головок
        При работе
        Питание от сети и от аккумулятора

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка
        цвет
        Небесно-черный

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        45 минут — 15 сеансов бритья
        Зарядка
        8 часов для полной зарядки
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года моделью SH30

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