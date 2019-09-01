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- HQ110
S3133/51
Гладкое и комфортное бритье
Бритва Philips серии 3000 обеспечивает удобное и комфортное бритье. Поворотные гибкие головки 5D, система лезвий PowerCut и режимы сухого / влажного бритья обеспечивают гладкость кожи без раздражения.Узнать обо всех преимуществах
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Бритва Philips 3000 оснащена шарниром с поворотом в 5 направлениях, который позволяет бритве повторять любые контуры вашего лица и шеи. Эта бритва срезает волоски чуть выше уровня кожи, что обеспечивает максимальную гладкость бритья.
Бритва Philips для гладкого и удобного бритья. 27 лезвий PowerCut срезают волоски прямо над уровнем кожи, всегда обеспечивая чистое и равномерное бритье.
Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.
Можно бриться дома и в поездках. 60 минут автономного бритья после 1-часовой зарядки.
Легкая и быстрая очистка электробритвы: нажмите на кнопку, откройте бритвенную головку и промойте водой.
Используйте интуитивно понятный индикатор в качестве напоминания о необходимости зарядки аккумулятора, когда он разряжен.
Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.
27 самозатачивающихся лезвий этой электробритвы точно спроектированы для стабильно гладкого бритья.
Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с насадкой-триммером, чтобы без труда завершить создание выбранного образа.
Благодаря эргономичной конструкции бритву удобно держать в руке.
Эргономичный дизайн для точного и простого бритья — ручка этой электробритвы для сухого и влажного бритья обеспечит удобный хват при бритье в душе или над раковиной.
Поддерживайте чистоту бритвы между сеансами бритья и во время транспортировки с помощью защитной крышки.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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