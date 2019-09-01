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  • Гладкое и комфортное бритье Гладкое и комфортное бритье Гладкое и комфортное бритье

    Shaver series 3000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    S3133/51

    Гладкое и комфортное бритье

    Бритва Philips серии 3000 обеспечивает удобное и комфортное бритье. Поворотные гибкие головки 5D, система лезвий PowerCut и режимы сухого / влажного бритья обеспечивают гладкость кожи без раздражения.

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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого и влажного бритья

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    Гладкое и комфортное бритье

    • Поворотные гибкие головки 5D
    • Лезвия PowerCut
    • 60 минут бритья, 1 час зарядки
    Повторяет контуры лица для комфортного бритья

    Повторяет контуры лица для комфортного бритья

    Бритва Philips 3000 оснащена шарниром с поворотом в 5 направлениях, который позволяет бритве повторять любые контуры вашего лица и шеи. Эта бритва срезает волоски чуть выше уровня кожи, что обеспечивает максимальную гладкость бритья.

    Легко скользит по коже для гладкого и равномерного бритья

    Легко скользит по коже для гладкого и равномерного бритья

    Бритва Philips для гладкого и удобного бритья. 27 лезвий PowerCut срезают волоски прямо над уровнем кожи, всегда обеспечивая чистое и равномерное бритье. 

    Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

    Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

    Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.

    60 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 1 часа

    60 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 1 часа

    Можно бриться дома и в поездках. 60 минут автономного бритья после 1-часовой зарядки.

    Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

    Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

    Легкая и быстрая очистка электробритвы: нажмите на кнопку, откройте бритвенную головку и промойте водой.

    Проверка состояния аккумулятора

    Проверка состояния аккумулятора

    Используйте интуитивно понятный индикатор в качестве напоминания о необходимости зарядки аккумулятора, когда он разряжен.

    5-минутной зарядки хватит на 1 сеанс бритья

    5-минутной зарядки хватит на 1 сеанс бритья

    Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

    Легко скользит по коже для комфортного и равномерного бритья

    Легко скользит по коже для комфортного и равномерного бритья

    27 самозатачивающихся лезвий этой электробритвы точно спроектированы для стабильно гладкого бритья.

    Подравнивание усов и бакенбард

    Подравнивание усов и бакенбард

    Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с насадкой-триммером, чтобы без труда завершить создание выбранного образа.

    Удобно держать

    Удобно держать

    Благодаря эргономичной конструкции бритву удобно держать в руке.

    Нескользящая ручка для безопасного бритья

    Нескользящая ручка для безопасного бритья

    Эргономичный дизайн для точного и простого бритья — ручка этой электробритвы для сухого и влажного бритья обеспечит удобный хват при бритье в душе или над раковиной.

    Между сеансами бритья храните бритву закрытой

    Между сеансами бритья храните бритву закрытой

    Поддерживайте чистоту бритвы между сеансами бритья и во время транспортировки с помощью защитной крышки.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      Защитная каппа

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка в течение 5 минут
      Время работы
      60 минут

    • Дизайн

      Ручка
      • Эргономичное покрытие и удобная ручка
      • Нескользящая прорезиненная ручка
      Цвет
      Ярко-синий

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года моделью SH30
      Гарантия 2 года
      Да

    • Качество бритья

      Гибкость головки
      Поворотные гибкие головки 5D
      Бритвенная система
      Система лезвий PowerCut

    • Удобство использования

      Дисплей
      1-уровневый индикатор состояния аккумулятора
      Очистка
      • Открытие одним касанием
      • Можно промывать под водой
      Сухое и влажное бритье
      Сухое и влажное бритье
      При работе
      • Отключайте от сети перед использованием
      • Питание только от аккумулятора

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

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