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  • Гладкое бритье и защита кожи Гладкое бритье и защита кожи Гладкое бритье и защита кожи

    Shaver series 3000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    S3350/06

    Гладкое бритье и защита кожи

    Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья.

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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого и влажного бритья

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    Гладкое бритье и защита кожи

    Влажное бритье с гелем или пеной для бритья

    • Система лезвий ComfortCut
    • Гибкие головки, 4 направления
    • Откидной триммер
    Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

    Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

    Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

    Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

    Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

    Комфортное сухое бритье благодаря системе лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок. Лезвия легко скользят по коже и защищают ее от порезов и раздражения.

    Головки движутся в 4 направлениях для быстрого и чистого бритья

    Головки движутся в 4 направлениях для быстрого и чистого бритья

    Гибкие головки двигаются в 4 направлениях независимо друг от друга, повторяя контуры лица и обеспечивая простое бритье даже на шее и подбородке.

    45 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

    45 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

    8-часовой цикл зарядки обеспечивает от 45 минут автономной работы (примерно 15 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

    Стабильная максимальная мощность на долгие годы

    Стабильная максимальная мощность на долгие годы

    Долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Благодаря мощному, энергоэффективному литий-ионному аккумулятору бритва долгие годы будет работать как новая.

    Открытие одним нажатием для удобной очистки

    Открытие одним нажатием для удобной очистки

    Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

    Идеально для подравнивания висков и усов

    Идеально для подравнивания висков и усов

    Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

    Только беспроводной режим

    Только беспроводной режим

    Бритву можно использовать только в беспроводном режиме. Перед использованием всегда отключайте бритву от сети.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      Защитная каппа
      Откидной триммер входит в комплект
      Да

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Время работы
      45 минут — 15 сеансов бритья
      Зарядка
      8 часов для полной зарядки
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,1  Вт
      Максимальное энергопотребление
      9  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка
      Цвет
      Черный

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года моделью SH30
      Гарантия 2 года
      Да

    • Качество бритья

      Гибкость головки
      Гибкие головки, 4 направления
      Бритвенная система
      Система лезвий ComfortCut

    • Удобство использования

      Дисплей
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
      Очистка
      Можно промывать под водой
      При работе
      • Питание от аккумулятора
      • Отключайте от сети перед использованием

    Badge-D2C

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