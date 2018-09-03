S3350/06
Гладкое бритье и защита кожи
Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья.Узнать обо всех преимуществах
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Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.
Комфортное сухое бритье благодаря системе лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок. Лезвия легко скользят по коже и защищают ее от порезов и раздражения.
Гибкие головки двигаются в 4 направлениях независимо друг от друга, повторяя контуры лица и обеспечивая простое бритье даже на шее и подбородке.
8-часовой цикл зарядки обеспечивает от 45 минут автономной работы (примерно 15 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.
Долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Благодаря мощному, энергоэффективному литий-ионному аккумулятору бритва долгие годы будет работать как новая.
Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.
Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.
Бритву можно использовать только в беспроводном режиме. Перед использованием всегда отключайте бритву от сети.
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Обслуживание
Качество бритья
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