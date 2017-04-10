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  • Гладкое, чистое и быстрое бритье Гладкое, чистое и быстрое бритье Гладкое, чистое и быстрое бритье

    Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    S5530/06

    Гладкое, чистое и быстрое бритье

    Бритва серии S5000 позволяет тратить меньше времени на утреннее бритье благодаря системе лезвий MultiPrecision и моющимся головкам.

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    Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

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    Гладкое, чистое и быстрое бритье

    В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычной бритвой*

    • Система лезвий MultiPrecision
    • Головки Flex движутся в 5 направлениях
    • Высокоточный триммер SmartClick
    Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

    Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

    Гладкое бритье без порезов. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.

    Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

    Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

    Технология Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

    Мощность увеличена на 20 % для более быстрого бритья даже густой бороды

    Мощность увеличена на 20 % для более быстрого бритья даже густой бороды

    Еще более быстрое бритье даже густой бороды благодаря режиму Turbo+ — мощность выше на 20 %.

    Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

    Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

    Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски.

    Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

    Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

    Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и чистого бритья даже на шее и подбородке.

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

    Трехуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

    Трехуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

    На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор сменной головки, индикатор дорожной блокировки

    50 минут автономной работы

    50 минут автономной работы

    Один час зарядки обеспечивает от 50 минут автономной работы (примерно 17 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

    Зарядка за 1 час

    Зарядка за 1 час

    Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

    Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

    Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

    Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи высокоточный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

    На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

    • Аксессуары

      SmartClick
      Компактный триммер
      Защитная крышка
      Да
      Триммер для носа в комплекте
      Да

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка в течение 5 минут
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Время работы
      50 минут
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,1  Вт
      Максимальное энергопотребление
      9  Вт

    • Дизайн

      Цвет
      Ceres — серебристый
      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50

    • Качество бритья

      SkinComfort
      • Система защиты кожи
      • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
      Гибкость головки
      Головки Flex движутся в 5 направлениях
      Бритвенная система
      • Система лезвий MultiPrecision
      • Система Super Lift&Cut
      Режим Turbo+
      Мощность бритья увеличена на 20 %

    • Удобство использования

      Дисплей
      • Трехуровневый индикатор аккумулятора
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      • Индикатор очистки
      • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
      • Индикатор дорожной блокировки
      Очистка
      Можно промывать под водой
      Сухое и влажное бритье
      Влажное и сухое бритье
      При работе
      • Питание от аккумулятора
      • Отключайте от сети перед использованием

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Высокоточный триммер SmartClick

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    • В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычной бритвой (тестирование выполнено в Германии в 2015 году, после использования в течение 21 дня)
    • На 20 % больше мощности — по сравнению с использованием без режима Turbo+
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