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Shaver series 5000

Электробритва для сухого и влажного бритья

S5530/06
Общая оценка / 5
3 награды
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье Гладкое, чистое и быстрое бритье Гладкое, чистое и быстрое бритье
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    Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    S5530/06
    Общая оценка / 5
    3 награды

    Гладкое, чистое и быстрое бритье

    Бритва Shaver Series 5000 позволяет быстрее закончить утренние сборы. Система лезвий MultiPrecision и моющиеся головки. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    Гладкое, чистое и быстрое бритье

    Бритва Shaver Series 5000 позволяет быстрее закончить утренние сборы. Система лезвий MultiPrecision и моющиеся головки. Узнать обо всех преимуществах

    Гладкое, чистое и быстрое бритье

    Бритва Shaver Series 5000 позволяет быстрее закончить утренние сборы. Система лезвий MultiPrecision и моющиеся головки. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    Гладкое, чистое и быстрое бритье

    Бритва Shaver Series 5000 позволяет быстрее закончить утренние сборы. Система лезвий MultiPrecision и моющиеся головки. Узнать обо всех преимуществах

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      Гладкое, чистое и быстрое бритье

      В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычными лезвиями*

      • Система лезвий MultiPrecision
      • Головки Flex движутся в 5 направлениях
      • Высокоточный триммер SmartClick
      Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

      Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

      Гладкое бритье без порезов. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

      Мощность увеличена на 20 % для более быстрого бритья даже густой бороды

      Мощность увеличена на 20 % для более быстрого бритья даже густой бороды

      Еще более быстрое бритье даже густой бороды благодаря режиму Turbo+ — мощность выше на 20 %.

      Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

      Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

      Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски и щетину.

      Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и гладкого бритья даже на шее и подбородке.

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

      Трехуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

      Трехуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

      На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор сменной головки, индикатор дорожной блокировки

      50 минут автономной работы

      50 минут автономной работы

      Один час зарядки обеспечивает более 50 минут автономной работы (примерно 17 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

      Зарядка в течение 1 часа

      Зарядка в течение 1 часа

      Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Система лезвий MultiPrecision
        • Система Super Lift&Cut
        Гибкость головки
        Головки Flex движутся в 5 направлениях
        SkinComfort
        • Система защиты кожи
        • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
        Режим Turbo+
        Мощность бритья увеличена на 20 %

      • Аксессуары

        SmartClick
        Компактный триммер

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        50 минут / 17 сеансов бритья
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  Вт

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Трехуровневый индикатор аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Индикация очистки
        • Индикация необходимости замены бреющих головок
        • Индикатор дорожной блокировки
        Очистка
        Можно промывать под водой
        При работе
        • Питание от аккумулятора
        • Отключайте от сети перед использованием

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка
        цвет
        Ceres — серебристый

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50

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            • В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычными лезвиями (тестирование выполнено в Германии в 2015 году, после использования в течение 21 дня)
            • На 20 % больше мощности — по сравнению с использованием без режима Turbo+