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S5550/44
Гладкое, чистое и быстрое бритье
Бритва серии S5000 позволяет тратить меньше времени на утреннее бритье благодаря системе лезвий MultiPrecision и моющимся головкам.Узнать обо всех преимуществах
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Гладкое бритье без порезов. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.
Герметичная система Aquatec позволяет выбирать наиболее удобный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать устройство даже в душе.
Еще более быстрое бритье даже густой бороды благодаря режиму Turbo+ — мощность выше на 20 %.
Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски.
Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и чистого бритья даже на шее и подбородке.
Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.
На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор сменной головки, индикатор дорожной блокировки
Один час зарядки обеспечивает от 50 минут автономной работы (примерно 17 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.
Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.
Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи высокоточный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.
Удаляет нежелательные волосы в носу и ушах. Технология ProtecTrim и удобный угол наклона триммера обеспечивают быстрое, простое и комфортное подравнивание без выдергивания волосков.
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