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S9031/12
Совершенство в каждом движении
Бритва серии 9000 — наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день. Уникальная технология повторения контуров гарантирует идеальное скольжение, а система лезвий V-Track обеспечивает более удобный захват волосков и максимально чистое бритье.Узнать обо всех преимуществах
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Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.
Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.
Технология Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.
Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.
На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневые индикаторы аккумулятора и дорожной блокировки, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки
Наша усовершенствованная технология зарядки позволяет выбрать один из двух удобных режимов: 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа или быстрая зарядка для одного сеанса бритья. Все модели бритв серии 9000 оснащены мощным, энергоэффективным и долговечным литий-ионным аккумулятором. Они предназначены только для беспроводной работы, что обеспечивает безопасность при влажном бритье — даже при использовании прибора в душе.
Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.
На данную бритву Philips распространяется 2-летняя гарантия. Наши бритвы серии 9000 обеспечивают непревзойденное качество и надежность, гарантируя потрясающе чистое бритье раз за разом.
Аксессуары
Программное обеспечение
Мощность
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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