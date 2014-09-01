50 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

Наша усовершенствованная технология зарядки позволяет выбрать один из двух удобных режимов: 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа или быстрая зарядка для одного сеанса бритья. Все модели бритв серии 9000 оснащены мощным, энергоэффективным и долговечным литий-ионным аккумулятором. Они предназначены только для беспроводной работы, что обеспечивает безопасность при влажном бритье — даже при использовании прибора в душе.