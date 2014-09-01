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  • Совершенство в каждом движении Совершенство в каждом движении Совершенство в каждом движении
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    Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    S9031/12

    Совершенство в каждом движении

    Бритва серии 9000 — наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день. Уникальная технология повторения контуров гарантирует идеальное скольжение, а система лезвий V-Track обеспечивает более удобный захват волосков и максимально чистое бритье.

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    Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья

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    Совершенство в каждом движении

    Удаляет до 20 % больше волосков* за одно движение

    • Лезвия V-Track Precision
    • Головки ContourDetect, 8 направлений
    • Высокоточный триммер SmartClick
    Лезвия идеально направляют волоски для гладкого бритья

    Лезвия идеально направляют волоски для гладкого бритья

    Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.

    Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

    Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

    Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

    Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

    Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

    Технология Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

    Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

    Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

    Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

    Удобное использование функций благодаря интуитивно понятным значкам

    Удобное использование функций благодаря интуитивно понятным значкам

    На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневые индикаторы аккумулятора и дорожной блокировки, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки

    50 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

    50 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

    Наша усовершенствованная технология зарядки позволяет выбрать один из двух удобных режимов: 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа или быстрая зарядка для одного сеанса бритья. Все модели бритв серии 9000 оснащены мощным, энергоэффективным и долговечным литий-ионным аккумулятором. Они предназначены только для беспроводной работы, что обеспечивает безопасность при влажном бритье — даже при использовании прибора в душе.

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.

    Гарантия 2 года

    Гарантия 2 года

    На данную бритву Philips распространяется 2-летняя гарантия. Наши бритвы серии 9000 обеспечивают непревзойденное качество и надежность, гарантируя потрясающе чистое бритье раз за разом.

    • Аксессуары

      Чехол
      Чехол для путешествий
      SmartClick
      Компактный триммер

    • Программное обеспечение

      Обновление ПО
      Philips предлагает обновление ПО до актуальной версии в течение 2 лет с даты приобретения

    • Мощность

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка для 1 сеанса бритья
      Время работы
      50 минут / 17 сеансов бритья
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,1  Вт
      Максимальное энергопотребление
      9  Вт

    • Дизайн

      Цвет
      Полуматовый черный
      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года головками SH90

    • Качество бритья

      SkinComfort
      Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
      Гибкость головки
      Головки ContourDetect, 8 направлений
      Бритвенная система
      • Система лезвий V-Track Precision
      • Система Super Lift&Cut

    • Удобство использования

      Дисплей
      • Трехуровневый индикатор аккумулятора
      • Индикатор очистки
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
      • Индикатор дорожной блокировки
      Очистка
      Можно промывать под водой

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Роскошный футляр
    • Высокоточный триммер SmartClick

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    • Срезает до 20 % больше волосков (по сравнению с SensoTouch)
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