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  • Ваша кожа более упругая и помолодевшая Ваша кожа более упругая и помолодевшая Ваша кожа более упругая и помолодевшая

    VisaCare Алмазно-вакуумный пилинг

    SC6240/01

    Ваша кожа более упругая и помолодевшая

    Придайте вашей коже более здоровый и молодой вид с помощью системы двойного действия VisaCare Dual Action: вакуумный массаж Air Lift и пилинг. Массирует кожу, улучшает кровообращение и удаляет омертвевшие клетки кожи, способствуя регенерации новых клеток.

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    VisaCare Алмазно-вакуумный пилинг

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    Ваша кожа более упругая и помолодевшая

    благодаря системе алмазно-вакуумного пилинга Philips VisaCare

    • Процедура по микрошлифовке кожи
    • с обычной/бережной насадкой
    Кожа более сияющая, гладкая и упругая за 4—6 недель

    Кожа более сияющая, гладкая и упругая за 4—6 недель

    93 % женщин, принявших участие в тестировании, отметили, что кожа стала более гладкой. 84 % согласились, что кожа выглядит более сияющей, 84 % отметили, что кожа выглядит более здоровой*.

    Система DualAction: вакуумный массаж Air Lift и пилинг

    Система DualAction: вакуумный массаж Air Lift и пилинг

    Массирует кожу, улучшает кровообращение и удаляет омертвевшие клетки кожи, способствуя регенерации новых клеток.

    Система Air Lift бережно стимулирует микроциркуляцию крови

    Система Air Lift бережно стимулирует микроциркуляцию крови

    Вакуумный массаж интенсивно стимулирует микроциркуляцию. Благодаря интенсивному массажу кожа подтягивается, улучшается приток крови, а кислород и питательные вещества поступают к поверхности кожи, что делает ее здоровой и сияющей. VisaCare стимулирует выработку коллагена и эластина и повышает упругость кожи за 4—6 недель.

    Насадка для пилинга стимулирует процесс обновления клеток

    Насадка для пилинга стимулирует процесс обновления клеток

    Насадка для пилинга бережно удаляет верхний роговой слой кожи и укрепляет эпидермис (второй слой кожи), делая кожу более гладкой и сияющей. Борется с неровностями и удаляет омертвевшие клетки кожи более эффективно и бережно по сравнению с ручным пилингом. Происходит стимуляция обновления клеток, упругость кожи повышается за 4—6 недель.

    Подходит для всех типов кожи

    Подходит для всех типов кожи

    Бережное воздействие прибора VisaCare доказано клиническими исследованиями. В комплектацию прибора входят две насадки (для чувствительной и нормальной кожи), предназначенные для разных типов кожи. Эксперты по уходу за кожей Philips всегда готовы дать вам рекомендации, с помощью которых можно достичь лучших результатов.

    Всего 5 минут два раза в неделю

    Всего 5 минут два раза в неделю

    Видимые результаты при использовании в течение 5 минут два раза в неделю. Для гладкости и сияния кожи!

    Беспроводной режим работы

    Беспроводной режим работы

    Уникальный беспроводной дизайн прибора VisaCare позволяет проводить процедуры в максимально комфортных условиях.

    Зарядки в течение ночи хватает на три недели использования прибора

    Зарядки в течение ночи хватает на три недели использования прибора

    Заряжайте VisaCare в элегантном зарядном устройстве и используйте в течение 3 недель без подключения к сети.

    Ваша кожа выглядит моложе

    Технология алмазно-вакуумного пилинга прибора Philips VisaCare стимулирует процесс обновления кожи, делая ее более подтянутой, гладкой и сияющей.

    Разработано в сотрудничестве с учеными и дерматологами

    В приборе Philips VisaCare применена технология алмазно-вакуумного пилинга, которая обычно используется в салонах красоты. Компания Philips адаптировала технологию для безопасного использования в домашних условиях. Philips VisaCare разработан в сотрудничестве с ведущими учеными и дерматологами.

    Профессиональная технология для безопасного использования в домашних условиях

    Профессиональная технология для безопасного использования в домашних условиях.

    • Преимущества

      Удаление омертвевших клеток кожи
      с помощью насадки для пилинга
      Стимуляция микроциркуляции
      при помощи системы Air Lift™
      Увеличение плотности кожного покрова
      под воздействием абразивной системы
      Крема по уходу за кожей
      • впитываются лучше
      • согласно мнению 87 % пользователей

    • В комплекте

      Щеточка для чистки
      Очистка насадок VisaCare
      Специальные насадки
      Для нормальной и чувствительной кожи
      Инструкции по эксплуатации
      Подробная инструкция по эксплуатации
      Чехол для хранения
      Для хранения и перевозки
      Адаптер электропитания
      Адаптер 100—240 В
      Уникальная удобная подставка
      подставка для зарядки и хранения

    • Области применения

      Лицо и шея
      Да

    • Питание

      Время зарядки
      8 часов
      Напряжение
      100–240 В
      Система питания
      Аккумулятор
      Время работы
      Шесть 5-минутных сеансов

    • Обслуживание

      Гарантия
      2 года гарантии

    • Удобство использования

      Беспроводной
      до 6 применений без подзарядки
      Индикатор батареи
      значок с подсветкой
      Специальные насадки
      Для нормальной и чувствительной кожи
      Удобство использования
      Эргономичный и элегантный дизайн
      Уникальная удобная подставка
      подставка для зарядки и хранения

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    • Независимое исследование при участии 75 потребителей при 4-недельном применении, Великобритания 2014 год
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