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Поможет малышу быстрее начать произносить звуки и слова
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поможет малышу быстрее начать произносить звуки и слова
Поможет малышу быстрее начать произносить звуки и слова
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поможет малышу быстрее начать произносить звуки и слова
Каждая кнопка включает воспроизведение приятного звука, и малыш охотно играет с кнопками, что развивает его зрительно-мануальную координацию.
Пусть ваш малыш обрадуется и успокоится, услышав ваш голос, или засыпая послушает знакомую сказку.
Голос вашего малыша включит Волшебное зеркало, и через несколько секунд запись голоса будет воспроизведена. Когда малыш слышит собственный голос, видя себя в зеркале, это способствует его экспериментам с голосом и речью.
Даже если бросить зеркало на пол или швырнуть в стенку, можно не опасаться, что оно разобьется, так как оно сделано из гибкого пластика.
Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.
Технические характеристики
Аудиовоспроизведение
Аудиозапись
Функции управления
Аксессуары
Питание
Вес и габариты
Логистические данные