Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Волшебное зеркало

SCD910/00
Общая оценка / 5
  • Поможет малышу быстрее начать произносить звуки и слова Поможет малышу быстрее начать произносить звуки и слова Поможет малышу быстрее начать произносить звуки и слова
    -{discount-value}

    Волшебное зеркало

    SCD910/00
    Общая оценка / 5

    Поможет малышу быстрее начать произносить звуки и слова

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Волшебное зеркало

    Поможет малышу быстрее начать произносить звуки и слова

    Поможет малышу быстрее начать произносить звуки и слова

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Волшебное зеркало

    Поможет малышу быстрее начать произносить звуки и слова

    Похожие продукты

    Смотреть все unmapped

      Поможет малышу быстрее начать произносить звуки и слова

      Воспроизводит предварительно записанные для малыша звуки

      Каждая кнопка включает воспроизведение приятного звука, и малыш охотно играет с кнопками, что развивает его зрительно-мануальную координацию.

      Засыпая, ребенок слышит ваш голос

      Пусть ваш малыш обрадуется и успокоится, услышав ваш голос, или засыпая послушает знакомую сказку.

      Записывает и воспроизводит голос ребенка

      Голос вашего малыша включит Волшебное зеркало, и через несколько секунд запись голоса будет воспроизведена. Когда малыш слышит собственный голос, видя себя в зеркале, это способствует его экспериментам с голосом и речью.

      Небьющееся зеркало сделано не из стекла, а из гибкого пластика

      Даже если бросить зеркало на пол или швырнуть в стенку, можно не опасаться, что оно разобьется, так как оно сделано из гибкого пластика.

      Соответствует всем соответствующим стандартам для игрушек и стандартам безопасности

      Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Совместим с
        Нормативы по игрушкам ЕС и США

      • Аудиовоспроизведение

        Автоматическое воспроизведение
        Да

      • Аудиозапись

        Автоматическая запись
        Да
        Готовые записи звуков
        Да
        Время записи
        до 6  с

      • Функции управления

        Автоматическое отключение
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        Батарея
        Руководство пользователя
        Да

      • Питание

        Тип элемента питания
        AA
        Количество батарей
        3
        Время работы от батарей
        10  час(ов)
        Съемный/ сменный
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ШxВxГ)
        24 x 7,5 x 28,5  мм

      • Логистические данные

        EAN F-box
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии