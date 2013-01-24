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Вдохновение от природы
Индивидуальные принадлежности для сцеживания для использования с двойным электронным молокоотсосом Philips Avent.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вдохновение от природы
Индивидуальные принадлежности для сцеживания для использования с двойным электронным молокоотсосом Philips Avent.
Вдохновение от природы
Индивидуальные принадлежности для сцеживания для использования с двойным электронным молокоотсосом Philips Avent.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вдохновение от природы
Индивидуальные принадлежности для сцеживания для использования с двойным электронным молокоотсосом Philips Avent.
В процессе сцеживания пять мягких лепестковых секций массажера сжимаются и расжимаются, стимулируя естественное выделение молока.
Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.
Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями
Воронки из двойного набора для сцеживания могут использоваться только с двойным электронным молокоотсосом, поскольку имеют другие клапаны и закрытую диафрагму. Принадлежности из двойного набора для сцеживания не подходят к ручному или обычному электронному молокоотсосу
Страна изготовления
В комплект входят:
В комплект входят:
SCF160/06
CP9288/01
SCF156/01
SCF156/00
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/13