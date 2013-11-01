SCF603/25
Надежное решение для хранения грудного молока
Пакеты Philips Avent — это надежное решение для хранения грудного молока. Используйте стерильные пакеты непосредственно после сцеживания или храните их в холодильнике или морозильной камере.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Надежная герметичная двойная застежка-молния для безопасного хранения грудного молока
Гарантийная пломба свидетельствует о стерильности пакета перед первым использованием и обеспечивает абсолютную гигиеничность
Усиленные боковые швы и двухслойный материал обеспечивают дополнительную надежность хранения ценного грудного молока в морозильной камере или холодильнике
Надежное широкое отверстие пакета обеспечивает удобное наполнение и выливание грудного молока
Устойчивая конструкция пакета предотвращает опрокидывание, а широкое отверстие пакета обеспечивает удобное наполнение и переливание грудного молока
Можно сложить для удобства хранения в холодильнике или морозильной камере
Пакет изготовлен из материала, не содержащего бисфенол-А
Емкость
Размеры
Дизайн
Особенности
Страна изготовления
Материал
В комплект входят:
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