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  • Надежное решение для хранения грудного молока Надежное решение для хранения грудного молока Надежное решение для хранения грудного молока

    Philips Avent Пакеты для хранения грудного молока

    SCF603/25

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Надежное решение для хранения грудного молока

    Пакеты Philips Avent — это надежное решение для хранения грудного молока. Используйте стерильные пакеты непосредственно после сцеживания или храните их в холодильнике или морозильной камере.

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    Philips Avent Пакеты для хранения грудного молока

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    Надежное решение для хранения грудного молока

    Пакеты для хранения грудного молока 180 мл

    • Память
    • Стерильный
    • 25 пакетов
    Надежная герметичная двойная застежка-молния

    Надежная герметичная двойная застежка-молния

    Надежная герметичная двойная застежка-молния для безопасного хранения грудного молока

    Стерильный пакет с защитой от вскрытия

    Стерильный пакет с защитой от вскрытия

    Гарантийная пломба свидетельствует о стерильности пакета перед первым использованием и обеспечивает абсолютную гигиеничность

    Благодаря усиленным швам и двухслойному материалу пакет можно хранить в морозильной камере

    Благодаря усиленным швам и двухслойному материалу пакет можно хранить в морозильной камере

    Усиленные боковые швы и двухслойный материал обеспечивают дополнительную надежность хранения ценного грудного молока в морозильной камере или холодильнике

    Широкое отверстие для удобного наполнения и выливания

    Широкое отверстие для удобного наполнения и выливания

    Надежное широкое отверстие пакета обеспечивает удобное наполнение и выливание грудного молока

    Устойчивая конструкция пакета предотвращает опрокидывание

    Устойчивая конструкция пакета предотвращает опрокидывание

    Устойчивая конструкция пакета предотвращает опрокидывание, а широкое отверстие пакета обеспечивает удобное наполнение и переливание грудного молока

    Можно сложить для удобства хранения

    Можно сложить для удобства хранения

    Можно сложить для удобства хранения в холодильнике или морозильной камере

    Пакет изготовлен из материала, не содержащего бисфенол-А

    Пакет изготовлен из материала, не содержащего бисфенол-А

    Пакет изготовлен из материала, не содержащего бисфенол-А

    • Емкость

      Пакет
      180 мл

    • Размеры

      Высота
      25,6  см
      ширина
      9,9  см

    • Дизайн

      Простое использование
      Широкое прочное отверстие
      Надежный
      Гарантийная пломба
      Надежность
      Устойчивый пакет
      Надежная защита
      Усиленные швы

    • Особенности

      Герметичны
      Надежная двойная застежка-молния
      Материал
      Прочный двухслойный пакет
      Стерильный
      Да

    • Страна изготовления

      Китай
      Да

    • Материал

      Не содержит бисфенол-А*
      Да
      ПЭТФ/ПЭ
      Да

    • В комплект входят:

      Пакет
      25  шт.

    Badge-D2C

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