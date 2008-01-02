Накладки для сбора грудного молока Philips Avent (без отверстий) собирают протекающее при кормлении или использовании молокоотсоса грудное молоко.
Защита сосков от раздражения
Проветриваемые накладки - обеспечивают защиту сухих или потрескавшихся сосков и ускоряют их выздоровление. Деликатное давление накладок позволяет отцедить избыток молока. Отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха.
Накладки для сбора грудного молока можно использовать во время кормления грудью или сцеживания
Накладки для сбора грудного молока можно использовать во время кормления грудью или сцеживания. Поставляются вместе с ультрамягкими силиконовыми поддерживающими подушечками.
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* Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17628 от 28.06.2022 на медицинское изделие - набор накладок для защиты сосков и сбора грудного молока Philips Avent многоразового использования
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