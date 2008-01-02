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  • Комфорт и защита Комфорт и защита Комфорт и защита

    Philips Avent Набор накладок для сбора грудного молока

    SCF157/02

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    Комфорт и защита

    Ультрамягкие накладки для сбора грудного молока Philips Avent SCF157/02 помещаются в чашечки бюстгальтера, защищают соски от раздражения и впитывают протекающее грудное молоко.

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    Philips Avent Набор накладок для сбора грудного молока

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    Комфорт и защита

    Ультракомфортные накладки для сбора молока

    • 2 шт.

    Для сбора избытка грудного молока

    Накладки для сбора грудного молока Philips Avent (без отверстий) собирают протекающее при кормлении или использовании молокоотсоса грудное молоко.

    Защита сосков от раздражения

    Проветриваемые накладки - обеспечивают защиту сухих или потрескавшихся сосков и ускоряют их выздоровление. Деликатное давление накладок позволяет отцедить избыток молока. Отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха.

    Накладки для сбора грудного молока можно использовать во время кормления грудью или сцеживания

    Накладки для сбора грудного молока можно использовать во время кормления грудью или сцеживания. Поставляются вместе с ультрамягкими силиконовыми поддерживающими подушечками.

    • Защита

      От растрескивания сосков
      Да
      От болезненных ощущений в сосках
      Да

    • Материал

      Поддерживающие подушечки
      силикон

    • В комплект входят:

      Проветриваемые накладки для сбора молока
      2  шт.
      Нaклaдки для сбopa гpyднoгo молoка
      2  шт.
      Ультрамягкие поддерживающие подушечки
      2  шт.

    • Этапы взросления

      Этап
      0–6 месяцев

    Badge-D2C

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    • * Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17628 от 28.06.2022 на медицинское изделие - набор накладок для защиты сосков и сбора грудного молока Philips Avent многоразового использования

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