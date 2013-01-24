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Комфорт и защита
Ультрамягкие накладки для сбора грудного молока Philips Avent SCF157/02 помещаются в чашечки бюстгальтера, защищают соски от раздражения и впитывают протекающее грудное молоко. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комфорт и защита
Ультрамягкие накладки для сбора грудного молока Philips Avent SCF157/02 помещаются в чашечки бюстгальтера, защищают соски от раздражения и впитывают протекающее грудное молоко. Узнать обо всех преимуществах
Комфорт и защита
Ультрамягкие накладки для сбора грудного молока Philips Avent SCF157/02 помещаются в чашечки бюстгальтера, защищают соски от раздражения и впитывают протекающее грудное молоко. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комфорт и защита
Ультрамягкие накладки для сбора грудного молока Philips Avent SCF157/02 помещаются в чашечки бюстгальтера, защищают соски от раздражения и впитывают протекающее грудное молоко. Узнать обо всех преимуществах
Накладки для сбора грудного молока Philips Avent (без отверстий) собирают протекающее при кормлении или использовании молокоотсоса грудное молоко.
Проветриваемые накладки - обеспечивают защиту сухих или потрескавшихся сосков и ускоряют их выздоровление. Деликатное давление накладок позволяет отцедить избыток молока. Отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха.
Накладки для сбора грудного молока можно использовать во время кормления грудью или сцеживания. Поставляются вместе с ультрамягкими силиконовыми поддерживающими подушечками.
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