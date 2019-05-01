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  • Сцеживание, хранение, кормление, уход Сцеживание, хранение, кормление, уход Сцеживание, хранение, кормление, уход

    Philips Avent Одинарный электронный набор для кормления грудью

    SCF332/35

    Сцеживание, хранение, кормление, уход

    Набор для сцеживания молока Comfort Breastfeeding Support Kit — идеальное решение для мам. В набор входят все необходимые аксессуары для сцеживания и хранения молока, а также для кормления малыша.

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    Philips Avent Одинарный электронный набор для кормления грудью

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    Сцеживание, хранение, кормление, уход

    Простое решение для грудного вскармливания

    • Ultra Comfort
    Уникальный дизайн для сцеживания в любом удобном положении

    Уникальный дизайн для сцеживания в любом удобном положении

    Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку или контейнер, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять любое удобное для вас положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.

    Мягкая массажная насадка бережно стимулирует приток молока

    Мягкая массажная насадка бережно стимулирует приток молока

    Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Уникальная насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.

    Усиленная насадка для более мощного всасывания

    Усиленная насадка для более мощного всасывания

    Выбирайте усиленную насадку, когда вам необходимо более мощное всасывание.

    Несколько съемных деталей и продуманный дизайн

    Несколько съемных деталей и продуманный дизайн

    Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.

    Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

    Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

    Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

    Сцеживание в контейнеры для хранения

    Сцеживание в контейнеры для хранения

    Адаптер для чашек позволяет удобно сцеживать молоко в надежные контейнеры для хранения, благодаря которым молоко не прольется.

    Для надежного хранения и транспортировки

    Для надежного хранения и транспортировки

    Контейнеры для хранения Philips Avent оснащены крышкой, которая обеспечивает полную герметичность для удобного хранения и транспортировки.

    Мягкая шелковистая поверхность, дышащий материал

    Мягкая шелковистая поверхность, дышащий материал

    Одноразовые вкладыши для бюстгальтера Philips Avent изготовлены из дышащего материала с мягким шелковистым верхним слоем, а их многослойная структура обеспечивает высокую степень впитывания.

    Выбирайте наиболее эффективные и комфортные параметры

    При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным.

    Создан для бесшумного сцеживания

    Создано для незаметного сцеживания.

    Вкладыш с термогелем для двойного применения — 2 шт

    Использование теплой термонакладки помогает стимулировать выделение молока. Использование холодной термонакладки обеспечивает максимально комфортные ощущения. В комплект входит два особо мягких чехла для дополнительного комфорта

    • Дизайн

      Дизайн бутылочки
      • Эргономичная форма
      • Широкое горлышко
      Дизайн молокоотсоса
      Компактный дизайн

    • Страна изготовления

      Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
      Да

    • Материал

      Бутылочка
      • Не содержит бисфенол-А*
      • полипропилен
      Соска
      • Не содержит бисфенол-А*
      • Силикон
      Молокоотсос
      Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)
      Вкладыши для бюстгальтера
      • Натуральный дышащий материал
      • Мягкий шелковистый верхний слой
      Контейнеры для хранения
      Без бисфенола-А*, полипропилен

    • Что входит в комплект поставки

      Крышка для хранения молока
      1  шт.
      Адаптер для чашек для хранения молока
      2  шт.
      Бутылочка серии Natural 125 мл
      1  шт.
      Бутылочка серии Natural 260 мл
      1  шт.
      Корпус молокоотсоса
      1  шт.
      Основа вместе с трубкой
      1  шт.
      Контейнеры для хранения молока (180 мл)
      10  шт.
      Термонакладки
      2  шт.
      Моющийся чехол
      1  шт.
      Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
      18  шт.
      Массажная насадка (19,5 мм)
      1 шт. (насадка увеличенного размера продается отдельно)
      Усиленная насадка (27 мм)
      1 шт.
      Накладки на соски
      2  шт.
      Зажим для бюстгальтера
      1  шт.

    • Удобство использования

      Использование молокоотсоса
      • Простота очистки
      • Полная совместимость со всеми сериями
      • Простая сборка

    • Функции

      Не нужно наклоняться вперед
      Сцеживание в удобном положении
      Мягкая массажная насадка
      Деликатная стимуляция
      Настройки
      • 3 варианта настроек
      • 1 режим стимуляции

    • Этапы взросления

      Этап
      0–6 месяцев

    Badge-D2C

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    • Клинически доказанный комфорт: в ходе исследования, проведенного среди 110 мам из США, Великобритании, Китая и России в марте 2016 года, участницы оценивали эффективность и комфорт продукции Philips Avent в среднем на 8,6 из 10.
    • Независимое исследование показало, что стресс может влиять на количество сцеживаемого молока. См. www.philips.com/avent • Philips Avent – любимая марка российских мам. По результатам исследования “Baby Index -2018” компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления
    • Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011. • Philips Avent – бренд №1 по рекомендациям педиатров. По результатам исследования «MEDI-Q-2018» компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления

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