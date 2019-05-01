SCF332/35
Сцеживание, хранение, кормление, уход
Набор для сцеживания молока Comfort Breastfeeding Support Kit — идеальное решение для мам. В набор входят все необходимые аксессуары для сцеживания и хранения молока, а также для кормления малыша.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку или контейнер, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять любое удобное для вас положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.
Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Уникальная насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.
Выбирайте усиленную насадку, когда вам необходимо более мощное всасывание.
Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Адаптер для чашек позволяет удобно сцеживать молоко в надежные контейнеры для хранения, благодаря которым молоко не прольется.
Контейнеры для хранения Philips Avent оснащены крышкой, которая обеспечивает полную герметичность для удобного хранения и транспортировки.
Одноразовые вкладыши для бюстгальтера Philips Avent изготовлены из дышащего материала с мягким шелковистым верхним слоем, а их многослойная структура обеспечивает высокую степень впитывания.
При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным.
Создано для незаметного сцеживания.
Использование теплой термонакладки помогает стимулировать выделение молока. Использование холодной термонакладки обеспечивает максимально комфортные ощущения. В комплект входит два особо мягких чехла для дополнительного комфорта
Дизайн
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Материал
Что входит в комплект поставки
Удобство использования
Функции
Этапы взросления
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