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    Philips Avent Natural Response Стеклянная детская бутылочка

    SCY933/01

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    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Поддерживает особый темп питья младенца

    Соска Natural Response подает молоко, только когда ребенок пьет. Таким образом ребенок может пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки.

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    Philips Avent Natural Response Стеклянная детская бутылочка

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    Поддерживает особый темп питья младенца

    Соска, которая повторяет особенности груди

    • 1 бутылочка
    • 240 мл
    • Соска со средним потоком
    • 3-6 мес.
    Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

    Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

    Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.

    Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

    Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

    Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.

    Защищает от возникновения колик и дискомфорта

    Защищает от возникновения колик и дискомфорта

    Встроенный антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, таким образом снижая вероятность возникновения колик и дискомфорта

    Конструкция соски позволяет избежать случайного проливания молока

    Конструкция соски позволяет избежать случайного проливания молока

    Благодаря специальной конструкции соски молоко не выделяется, пока ребенок не приложит усилия, то есть подается только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.​

    Стекло фармацевтического стандарта, стерильность и защита от нагрева

    Стекло фармацевтического стандарта, стерильность и защита от нагрева

    Стеклянная бутылочка Philips Avent из премиального боросиликатного стекла выдерживает перепады температуры, поэтому ее можно безопасно хранить в холодильнике, нагревать и стерилизовать.

    Выберите соску, подходящую вашему малышу

    Выберите соску, подходящую вашему малышу

    Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.

    Легко использовать, мыть и собирать​

    Легко использовать, мыть и собирать​

    Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

    Бутылочки и соски не содержат бисфенол-А***​

    Бутылочки и соски не содержат бисфенол-А***​

    Бутылочки серии Natural Response изготовлены из безопасных материалов, не содержащих бисфенол-A***​

    Проявите терпение

    Проявите терпение

    Наши новые бутылочки Natural Response отличаются от бутылочек без клапана. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько дней, чтобы приспособиться к ней. Это нормально.

    Ознакомьтесь с нашим ассортиментом бутылочек

    Ознакомьтесь с нашим ассортиментом бутылочек

    Мы предлагаем бутылочки разных размеров согласно потребностям вашего малыша. Найдите идеальный вариант среди разных моделей, чтобы ваш малыш всегда ощущал комфорт и удобство.

    • Материал

      Соска
      • Силикон
      • Не содержит бисфенол-А*

    • В комплект входят:

      Детская бутылочка 240 мл
      1  шт.
      Соска со средним потоком
      1 шт.

    • Функции

      Особенности соски
      • Естественный захват соски
      • Конструкция предотвращает протекание
      • Мягкая и гибкая
      • Антиколиковый клапан

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    • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

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