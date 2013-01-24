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Shaver series 7000

Бритвенный блок

SH70/70
Общая оценка / 5
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    Shaver series 7000 Бритвенный блок

    SH70/70
    Общая оценка / 5

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 7000 и Sensotouch 3D. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 7000 Бритвенный блок

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 7000 и Sensotouch 3D. Узнать обо всех преимуществах

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 7000 и Sensotouch 3D. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 7000 Бритвенный блок

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 7000 и Sensotouch 3D. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваша бритва снова как новая

      Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

      • Лезвия GentlePresicion
      • Для модели RQ10XX Arcitec
      • Для модели RQ12XX SensoTouch 3D
      • Для бритвы Series 7000
      Самый удобный способ ухода за бритвой

      Самый удобный способ ухода за бритвой

      Благодаря этому усовершенствованному решению обслуживание бритвы Philips стало максимально простым. Сменные бритвенные головки можно установить всего в два действия за счет нового формата. Это значительно упрощает очистку устройства и обеспечивает комфорт во время ежедневного бритья.

      Индикатор замены

      Индикатор замены

      1. Снимите бритвенную головку. 2. Замените бритвенную головку на новую. 3. Чтобы сбросить параметры бритвы, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение как минимум 5 секунд.

      Замените бритвенные головки всего за два шага

      Замените бритвенные головки всего за два шага

      Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

      Лезвия GentlePrecision обеспечивают гладкое бритье даже чувствительной кожи

      Лезвия GentlePrecision обеспечивают гладкое бритье даже чувствительной кожи

      Гладкое бритье даже чувствительной кожи с закаленными высокоточными лезвиями. Края лезвий имеют специальный дизайн для точного сбривания волосков, а также устранения их выдергивания и потребности в повторных проходах — даже при бритье трехдневной щетины.

      Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

      Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

      Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.

      Кольца SkinGlide с микросферами для комфортного бритья

      Кольца SkinGlide с микросферами для комфортного бритья

      Ощутите гладкость бритья с современной технологией микросфер от Philips. Вдохновляясь принципом скольжения в аэродинамике, мы создали покрытие для колец бритвенной головки, состоящее из тысяч мельчайших сфер, обеспечивающих максимально комфортное для кожи бритье.

      Технические характеристики

      • Бритвенные головки

        Совместимость:
        • Бритвы Series 7000 (S79xx)
        • Sensotouch 3D (RQ10xx)(RQ12xx)

      • Аксессуары

        Включено в комплект
        Бритвенный блок в сборе

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