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    Бритвенный блок

    SH70/70

    SH70 заменен на бритвенные головки SH71

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 7000 и SensoTouch 3D.

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    Бритвенный блок

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    SH70 заменен на бритвенные головки SH71

    Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

    • Больше не продается
    • Купите бритвенные головки SH71
    Самый удобный способ ухода за бритвой

    Самый удобный способ ухода за бритвой

    Благодаря этому усовершенствованному решению обслуживание бритвы Philips стало максимально простым. Сменные бритвенные головки можно установить всего в два действия за счет нового формата. Это значительно упрощает очистку устройства и обеспечивает комфорт во время ежедневного бритья.

    Индикатор замены

    Индикатор замены

    1. Снимите бритвенную головку. 2. Замените бритвенную головку на новую. 3. Чтобы сбросить параметры бритвы, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение как минимум 5 секунд.

    Замените бритвенные головки всего за два шага

    Замените бритвенные головки всего за два шага

    Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

    Бритва для гладкого и бережного бритья лица

    Бритва для гладкого и бережного бритья лица

    Эта электробритва для чувствительной кожи оснащена лезвиями GentlePrecision, которые предотвращают выдирание волосков и потребность в повторной обработке одного участка кожи. Даже при бритье 3-дневной щетины.

    Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

    Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

    Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.

    Кольца SkinGlide с микросферами для комфортного бритья

    Кольца SkinGlide с микросферами для комфортного бритья

    Ощутите гладкость бритья с современной технологией микросфер от Philips. Вдохновляясь принципом скольжения в аэродинамике, мы создали покрытие для колец бритвенной головки, состоящее из тысяч мельчайших сфер, обеспечивающих максимально комфортное для кожи бритье.

    • Бритвенные головки

      Совместимость:
      • Бритвы Series 7000 (S79xx)
      • SensoTouch 3D (RQ10xx)(RQ12xx)
      Улучшенные бритвенные головки
      Модель SH70 была заменена на SH71
    Badge-D2C

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