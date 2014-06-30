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Shaver series 9000

Бритвенные головки

SH90/50
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    Shaver series 9000 Бритвенные головки

    SH90/50
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    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Посмотрите в руководстве

      Ваша бритва снова как новая

      Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

      • Лезвия V-Track Precision
      • Для моделей серии S9000 (S9xxx)
      • Для бритв Star Wars SW97xx
      • Для бритв Star Wars SW67xx
      Сменные головки для бритв Series 9000

      Сменные головки для бритв Series 9000

      Сменные бритвенные головки SH90 совместимы с бритвами Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) и бритвами Star Wars SW9700 и SW6700.

      Лезвия V-Track идеально направляют волоски для гладкого бритья

      Лезвия V-Track идеально направляют волоски для гладкого бритья

      Запатентованные лезвия V-Track Precision аккуратно приподнимают под оптимальным углом даже прилегающие к коже волоски и волоски разной длины. Это обеспечивает на 30 % более тщательное бритье одним движением для идеально гладкой кожи.

      Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

      Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

      Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.

      Замените бритвенные головки всего за два шага

      Замените бритвенные головки всего за два шага

      Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

      Удобная замена головок

      Удобная замена головок

      1. Снимите держатель бритвенной головки. 2. Замените бритвенные головки новыми. 3. Установите держатель бритвенной головки. 4. Чтобы сбросить параметры бритвы, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение как минимум 5 секунд.

      Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

      Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

      Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.

      Ваша бритва снова как новая

      Ваша бритва снова как новая

      Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.

      • Бритвенные головки

        Совместимость:
        Shaver series 9000 (S9xxx)
        Количество бритвенных головок в наборе
        3

      • Аксессуары

        Включено в комплект
        Удерживающее кольцо с держателем

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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