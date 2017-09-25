V-track Precision PRO для идеального сбривания 3-дневной щетины

Испытайте непревзойденно гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют в наилучшее положение для среза волоски трехдневной щетины, а также волоски разной длины и волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.