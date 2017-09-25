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  • Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей

    Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    SW6700/14

    Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей

    Забудьте о неприятных ощущениях от выдергивания волосков с системой лезвий V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков.

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    Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

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    Эффективное, комфортное бритье и идеальный контакт с кожей

    Ощутите мощь V-Track Pro!

    • Лезвия V-Track Precision PRO
    • Головки ContourDetect, 8 направлений
    • Режим Turbo+
    • Высокоточный триммер SmartClick
    V-track Precision PRO для идеального сбривания 3-дневной щетины

    V-track Precision PRO для идеального сбривания 3-дневной щетины

    Испытайте непревзойденно гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют в наилучшее положение для среза волоски трехдневной щетины, а также волоски разной длины и волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.

    72 вращающихся лезвия захватывают и срезают волоски под любым углом

    72 вращающихся лезвия захватывают и срезают волоски под любым углом

    72 самозатачивающихся лезвия. 151 000 срезов в минуту. Не пропускается ни один волосок, независимо от направления его роста.

    Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

    Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

    Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

    Мощность увеличена на 20 % для более быстрого бритья даже густой бороды

    Мощность увеличена на 20 % для более быстрого бритья даже густой бороды

    Еще более быстрое бритье даже густой бороды благодаря режиму Turbo+ — мощность выше на 20 %.

    Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

    Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

    Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

    60 минут автономной работы при полной зарядке

    60 минут автономной работы при полной зарядке

    Один час зарядки обеспечивает 60 минут автономной работы (примерно 20 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

    Зарядка за 1 час

    Зарядка за 1 час

    Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.

    Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

    Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

    Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи высокоточный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

    На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

    • Аксессуары

      SmartClick
      Компактный триммер
      Чехол
      Чехол для путешествий

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
      Время работы
      60 минут — 20 сеансов бритья
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,1  Вт
      Максимальное энергопотребление
      9  Вт

    • Дизайн

      Цвет
      Звездные войны: восстание
      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года головками SH90
      Гарантия 2 года
      Да

    • Качество бритья

      SkinComfort
      • Система защиты кожи
      • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
      Бритвенная система
      • Лезвия V-Track Precision PRO
      • 72 самозатачивающихся лезвия
      Гибкость головки
      Головки ContourDetect, 8 направлений
      Режим Turbo+
      Мощность бритья увеличена на 20 %

    • Удобство использования

      Очистка
      Можно промывать под водой
      Сухое и влажное бритье
      Влажное и сухое бритье
      При работе
      • Питание от аккумулятора
      • Отключайте от сети перед использованием

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Высокоточный триммер SmartClick
    • Роскошный футляр

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    • Обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье по сравнению с предыдущей моделью Philips этой серии
    • Срезает до 20 % больше волосков по сравнению с предыдущей моделью Philips этой серии
    • На 20 % больше мощности — по сравнению с использованием без режима Turbo+
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