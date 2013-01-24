Впечатляющее бритье
Первоклассный комфорт и гладкость
Ключевые слова для поиска
Впечатляющее бритье
Первоклассный комфорт и гладкость
Непревзойденно гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски трехдневной щетины, а также волоски разной длины и волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.
72 самозатачивающихся лезвия. 151 000 срезов в минуту. Не пропускается ни один волосок, независимо от направления его роста.
Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.
Еще более быстрое бритье даже густой бороды благодаря режиму Turbo+ — мощность выше на 20 %.
Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.
Один час зарядки обеспечивает 60 минут автономной работы (примерно 20 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.
Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.
Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.
Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.
На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.
Качество бритья
Аксессуары
Питание
Удобство использования
Дизайн
Обслуживание
Ищете дополнительные аксессуары? Показать детали & аксессуары
CP9059/01