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  • Безупречное комфортное бритье и идеальный контакт с кожей Безупречное комфортное бритье и идеальный контакт с кожей Безупречное комфортное бритье и идеальный контакт с кожей

    Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    SW9700/67

    Безупречное комфортное бритье и идеальный контакт с кожей

    Оцените возможности системы V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков.

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    Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья

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    Безупречное комфортное бритье и идеальный контакт с кожей

    Ощутите мощь V-Track Pro!

    • Лезвия V-Track Precision PRO
    • Головки ContourDetect, 8 направлений
    • Персональные настройки
    • Высокоточный триммер SmartClick
    V-track Precision PRO для идеального сбривания 3-дневной щетины

    V-track Precision PRO для идеального сбривания 3-дневной щетины

    Испытайте непревзойденно гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют в наилучшее положение для среза волоски трехдневной щетины, а также волоски разной длины и волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.

    72 вращающихся лезвия захватывают и срезают волоски под любым углом

    72 вращающихся лезвия захватывают и срезают волоски под любым углом

    72 самозатачивающихся лезвия. 151 000 срезов в минуту. Не пропускается ни один волосок, независимо от направления его роста.

    Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

    Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

    Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

    Выбирайте любую из трех персональных настроек бритья

    Выбирайте любую из трех персональных настроек бритья

    Вы можете выбрать один из 3 режимов: Деликатный для бережного и тщательного бритья чувствительной кожи; Обычный для повседневного тщательного бритья; Быстрый для максимальной экономии времени.

    Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

    Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

    Технология Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

    60 минут автономной работы при полной зарядке

    60 минут автономной работы при полной зарядке

    Один час зарядки обеспечивает 60 минут автономной работы (примерно 20 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

    Зарядка за 1 час

    Зарядка за 1 час

    Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.

    Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

    Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

    Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи высокоточный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

    На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

    • Аксессуары

      Чехол
      Чехол для путешествий
      SmartClick
      Компактный триммер

    • Программное обеспечение

      Обновление ПО
      Philips предлагает обновление ПО до актуальной версии в течение 2 лет с даты приобретения

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Время работы
      60 минут — 20 сеансов бритья
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,1  Вт
      Максимальное энергопотребление
      9  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка
      Цвет
      Звездные войны, темная сторона

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года головками SH90

    • Качество бритья

      Бритвенная система
      • Лезвия V-Track Precision PRO
      • 72 самозатачивающихся лезвия
      Гибкость головки
      Головки ContourDetect, 8 направлений
      SkinComfort
      • Система защиты кожи
      • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
      Удобные персональные настройки
      Деликатный, Повседневный и Быстрый режимы

    • Удобство использования

      Очистка
      Можно промывать под водой
      Сухое и влажное бритье
      Влажное и сухое бритье
      При работе
      • Питание от аккумулятора
      • Отключайте от сети перед использованием

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Роскошный футляр
    • Высокоточный триммер SmartClick

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    • Обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье по сравнению с предыдущей моделью Philips этой серии
    • Срезает до 20 % больше волосков по сравнению с предыдущей моделью Philips этой серии
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