SH90/70
Модель SH90 была заменена на SH91
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 9000.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Благодаря этому усовершенствованному решению обслуживание бритвы Philips стало максимально простым. Сменные бритвенные головки можно установить всего в два действия за счет нового формата. Это значительно упрощает очистку устройства и обеспечивает комфорт во время ежедневного бритья.
Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.
1. Снимите держатель бритвенной головки. 2. Замените бритвенные головки новыми. 3. Установите держатель бритвенной головки. 4. Чтобы сбросить параметры бритвы, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение как минимум 5 секунд.
Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.
Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.
Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже, сбривая даже 3-дневную щетину. Система обеспечивает на 30 % более гладкое* и быстрое бритье, чтобы вы всегда выглядели безупречно.
Бритвенные головки
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.