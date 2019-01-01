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  • Модель SH90 была заменена на SH91 Модель SH90 была заменена на SH91 Модель SH90 была заменена на SH91

    Бритвенные головки

    SH90/70

    Модель SH90 была заменена на SH91

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 9000.

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    Бритвенные головки

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    Модель SH90 была заменена на SH91

    Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

    • Больше не продается
    • Купите SH91
    Самый удобный способ ухода за бритвой

    Самый удобный способ ухода за бритвой

    Благодаря этому усовершенствованному решению обслуживание бритвы Philips стало максимально простым. Сменные бритвенные головки можно установить всего в два действия за счет нового формата. Это значительно упрощает очистку устройства и обеспечивает комфорт во время ежедневного бритья.

    Замените бритвенные головки всего за два шага

    Замените бритвенные головки всего за два шага

    Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

    Удобная замена головок

    Удобная замена головок

    1. Снимите держатель бритвенной головки. 2. Замените бритвенные головки новыми. 3. Установите держатель бритвенной головки. 4. Чтобы сбросить параметры бритвы, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение как минимум 5 секунд.

    Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

    Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

    Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.

    Ваша бритва снова как новая

    Ваша бритва снова как новая

    Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.

    Наша лучшая бритвенная система сбривает даже 3-дневную щетину

    Наша лучшая бритвенная система сбривает даже 3-дневную щетину

    Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже, сбривая даже 3-дневную щетину. Система обеспечивает на 30 % более гладкое* и быстрое бритье, чтобы вы всегда выглядели безупречно.

    • Бритвенные головки

      Совместимость:
      Shaver series 9000 (S9xxx)
      Улучшенные бритвенные головки
      Модель SH90 была заменена на SH91
    Badge-D2C

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