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Shaver series 9000

Сменные бритвенные головки

SH91/50
Общая оценка / 5
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    Shaver series 9000 Сменные бритвенные головки

    SH91/50
    Общая оценка / 5

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 9000 Сменные бритвенные головки

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 9000 Сменные бритвенные головки

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваша бритва снова как новая

      Меняйте головки раз в 2 года для 100 % результата

      • Лезвия Dual SteelPrecision
      • Для моделей серии S9000 (S9xxx)
      Улучшенная точность для гладкого бритья*

      Улучшенная точность для гладкого бритья*

      Лезвия Dual SteelPrecision совершают 150 000 срезаний в минуту, обеспечивая гладкое бритье. Эти 72 высокоэффективных самозатачивающихся лезвия произведены в Европе.

      Простой сброс настроек бритвы

      Простой сброс настроек бритвы

      1. Нажмите кнопки отсоединения и извлеките держатель бритвенных головок. 2. Снимите удерживающие кольца, повернув их против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что выступы на бритвенных головках точно совпадают с соответствующими пазами. 4. Установите удерживающие кольца на держатель бритвенных головок и поверните их по часовой стрелке до щелчка. 5. Закрепите держатель бритвенных головок на бритвенном блоке.

      Для идеальных результатов бритья заменяйте бритвенные головки вовремя

      Для идеальных результатов бритья заменяйте бритвенные головки вовремя

      Для идеальных результатов бритья заменяйте бритвенные головки вовремя.

      Совместимо с S9000

      Сменные головки SH91 совместимы со всеми бритвами серии 9000 (S9xxx). Они несовместимы с бритвами круглой формы серии 9000 Prestige, для которых используются бритвенные головки SH98.

      Технические характеристики

      • Бритвенные головки

        Совместимость:
        Shaver series 9000 (S9xxx)
        Количество бритвенных головок в наборе
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