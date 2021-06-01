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Shaver series 9000 and SP9000

Сменные бритвенные головки

SH91/50
Общая оценка / 5
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    Shaver series 9000 and SP9000 Сменные бритвенные головки

    SH91/50
    Общая оценка / 5

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 9000 and SP9000 Сменные бритвенные головки

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 9000 and SP9000 Сменные бритвенные головки

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваша бритва снова как новая

      Меняйте головки раз в 2 года для 100 % результата

      • Высокоточные лезвия*
      • Для моделей серии S9000 (S9xxx)
      • Подходит для S9000 Prestige (SP98xx)
      Совместимо с S9000 и S9000 Prestige

      Совместимо с S9000 и S9000 Prestige

      Сменные головки SH91 совместимы со всеми бритвами серий 9000 (S9xxx) и S9000 Prestige (SP98xx).

      Улучшенная точность для гладкого бритья*

      Улучшенная точность для гладкого бритья*

      Стальные высокоточные лезвия совершают 150 000 срезаний в минуту, обеспечивая * гладкое бритье. Эти 72 высокоэффективных самозатачивающихся лезвия произведены в Европе.

      Простой сброс настроек бритвы

      Простой сброс настроек бритвы

      1. Нажмите кнопки отсоединения и извлеките держатель бритвенных головок. 2. Снимите удерживающие кольца, повернув их против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что выступы на бритвенных головках точно совпадают с соответствующими пазами. 4. Установите удерживающие кольца на держатель бритвенных головок и поверните их по часовой стрелке до щелчка. 5. Закрепите держатель бритвенных головок на бритвенном блоке.

      Для идеальных результатов бритья заменяйте бритвенные головки вовремя

      Для идеальных результатов бритья заменяйте бритвенные головки вовремя

      Для идеальных результатов бритья заменяйте бритвенные головки вовремя.

      • Бритвенные головки

        Совместимость:
        • Shaver series 9000 (S9xxx)
        • и S9000 Prestige (SP98xx)
        Количество бритвенных головок в наборе
        3

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