SH98/70
Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 9000 Prestige.Узнать обо всех преимуществах
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Сменные головки SH98 совместимы со всеми бритвами серий S9000 Prestige с закругленными головками (SP981X, SP982X и SP986X). Они несовместимы с бритвами S9000 Prestige угловатой формы (SP983X, SP984X, SP987X и SP988X), для них следует использовать SH91. Сменные головками SH91 совместимы со всеми бритвами S9000 Prestige с головками как угловатой, как и закругленной формы.
1. Извлеките верхнюю плату бритвенного блока. 2. Замените его на новое решение с бритвенными головками на держателе. 3. Для перезагрузки бритвы удерживайте нажатой кнопку питания в течение более чем 5 секунд.
Благодаря этому усовершенствованному решению обслуживание бритвы Philips стало максимально простым. Сменные бритвенные головки можно установить всего в два действия за счет нового формата. Это значительно упрощает очистку устройства и обеспечивает комфорт во время ежедневного бритья.
Оцените невероятно гладкое бритье с электробритвой Philips S9000 Prestige. Высокоточные лезвия NanoTech Precision крайне долговечны и обеспечат качественное срезание волосков для точного бритья.
Обеспечьте высокоэффективное бритье даже более длинной бороды. Эта бритва Philips имеет более широкие и скругленные отверстия, которые захватывают больше волосков каждым движением и позволяют избавиться от повторной обработки одного участка кожи.
Бритва S9000 Prestige оснащена нескользящими кольцами SkinComfort, которые обеспечивают плавное и удобное скольжение по коже.
Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.
Бритвенные головки
Аксессуары
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