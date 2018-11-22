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    Shaver S9000 Prestige Сменные бритвенные головки

    SH98/70

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 9000 Prestige.

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    Shaver S9000 Prestige Сменные бритвенные головки

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    Ваша бритва снова как новая

    Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

    • Высокоточные лезвия NanoTech Precision
    • Подходит для SP981X, SP982X и SP986X
    Сменные головки для S9000 Prestige

    Сменные головки для S9000 Prestige

    Сменные головки SH98 совместимы со всеми бритвами серий S9000 Prestige с закругленными головками (SP981X, SP982X и SP986X). Они несовместимы с бритвами S9000 Prestige угловатой формы (SP983X, SP984X, SP987X и SP988X), для них следует использовать SH91. Сменные головками SH91 совместимы со всеми бритвами S9000 Prestige с головками как угловатой, как и закругленной формы.

    Удобная замена

    Удобная замена

    1. Извлеките верхнюю плату бритвенного блока. 2. Замените его на новое решение с бритвенными головками на держателе. 3. Для перезагрузки бритвы удерживайте нажатой кнопку питания в течение более чем 5 секунд.

    Самый удобный способ ухода за бритвой

    Самый удобный способ ухода за бритвой

    Благодаря этому усовершенствованному решению обслуживание бритвы Philips стало максимально простым. Сменные бритвенные головки можно установить всего в два действия за счет нового формата. Это значительно упрощает очистку устройства и обеспечивает комфорт во время ежедневного бритья.

    Сверхпрочные и острые лезвия для самого гладкого бритья

    Сверхпрочные и острые лезвия для самого гладкого бритья

    Оцените невероятно гладкое бритье с электробритвой Philips S9000 Prestige. Высокоточные лезвия NanoTech Precision крайне долговечны и обеспечат качественное срезание волосков для точного бритья.

    Меньше движений бритвой. Меньше раздражения кожи.

    Меньше движений бритвой. Меньше раздражения кожи.

    Обеспечьте высокоэффективное бритье даже более длинной бороды. Эта бритва Philips имеет более широкие и скругленные отверстия, которые захватывают больше волосков каждым движением и позволяют избавиться от повторной обработки одного участка кожи.

    Плавное скольжение по коже

    Плавное скольжение по коже

    Бритва S9000 Prestige оснащена нескользящими кольцами SkinComfort, которые обеспечивают плавное и удобное скольжение по коже.

    Замените бритвенные головки всего за два шага

    Замените бритвенные головки всего за два шага

    Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

    • Бритвенные головки

      Совместимость:
      Подходит для SP981X, SP982X и SP986X
      Количество бритвенных головок в наборе
      3

    • Аксессуары

      Держатель
      Держатель в сборе
    Badge-D2C

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