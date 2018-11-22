Сменные головки для S9000 Prestige

Сменные головки SH98 совместимы со всеми бритвами серий S9000 Prestige с закругленными головками (SP981X, SP982X и SP986X). Они несовместимы с бритвами S9000 Prestige угловатой формы (SP983X, SP984X, SP987X и SP988X), для них следует использовать SH91. Сменные головками SH91 совместимы со всеми бритвами S9000 Prestige с головками как угловатой, как и закругленной формы.