SHB3075WT/00
BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Наушники Philips BASS+ в стильном и изящном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря закрытому акустическому оформлению наушники BASS+ блокируют внешние шумы и обеспечивают отличную звукоизоляцию для высокого качества звучания.
Благодаря 32-мм излучателям наушники BASS+ воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.
Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт даже при долгом прослушивании.
Кнопка управления на правой чашке позволяет управлять музыкой и вызовами простым нажатием.
Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.
Благодаря плоской складной конструкции наушники BASS+ удобно хранить и брать с собой в поездки.
Удобство совершения вызовов по громкой связи благодаря микрофону и поддержке Bluetooth® 4.1
12 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.
Прилагаемый зарядный кабель USB позволяет заряжать наушники, когда это необходимо.
Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.
Выполните сопряжение наушников с любым Bluetooth-устройством и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
Размеры продукта
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