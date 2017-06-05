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  • BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    BASS+ Беспроводные накладные наушники с микрофоном

    SHB3075WT/00

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Наушники Philips BASS+ в стильном и изящном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность.

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    BASS+ Беспроводные накладные наушники с микрофоном

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    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Накладные
    • Мягкие амбушюры
    • Компактно складываются
    Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания

    Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания

    Благодаря закрытому акустическому оформлению наушники BASS+ блокируют внешние шумы и обеспечивают отличную звукоизоляцию для высокого качества звучания.

    32-мм излучатели

    32-мм излучатели

    Благодаря 32-мм излучателям наушники BASS+ воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.

    Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

    Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

    Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт даже при долгом прослушивании.

    Элементы управления на чашках наушников для контроля вызовов, музыки и громкости

    Элементы управления на чашках наушников для контроля вызовов, музыки и громкости

    Кнопка управления на правой чашке позволяет управлять музыкой и вызовами простым нажатием.

    Насладитесь глубокими и мощными басами

    Насладитесь глубокими и мощными басами

    Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.

    Плоская складная конструкция для удобной переноски

    Плоская складная конструкция для удобной переноски

    Благодаря плоской складной конструкции наушники BASS+ удобно хранить и брать с собой в поездки.

    Удобство совершения вызовов по громкой связи

    Удобство совершения вызовов по громкой связи

    Удобство совершения вызовов по громкой связи благодаря микрофону и поддержке Bluetooth® 4.1

    Аккумулятор обеспечивает до 12 часов прослушивания

    Аккумулятор обеспечивает до 12 часов прослушивания

    12 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.

    Зарядный кабель USB

    Зарядный кабель USB

    Прилагаемый зарядный кабель USB позволяет заряжать наушники, когда это необходимо.

    Оголовье и чашки наушников регулируются для комфортной посадки

    Оголовье и чашки наушников регулируются для комфортной посадки

    Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.

    Беспроводная технология Bluetooth

    Беспроводная технология Bluetooth

    Выполните сопряжение наушников с любым Bluetooth-устройством и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением.

    • Звук

      Диаметр излучателя
      32 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Максимальная входная мощность
      40 мВт
      Чувствительность
      103 дБ

    • Подключения

      Наибольший радиус действия
      До 10 м

    • Внешняя упаковка

      Вес нетто
      1.012  фунта

    • Питание

      Время воспроизведения музыки
      12*
      Время разговора
      12 ч*

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      Высота
      8.9  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      Ширина
      7.7  (дюймы)
      Глубина
      1.9  (дюймы)
      Вес брутто
      0.582  фунта
      Вес нетто
      0.337  фунта
      Вес упаковки
      0.245  фунта

    • Размеры продукта

      Ширина
      5.3  (дюймы)
      Высота
      7.3  (дюймы)
      Глубина
      1.6  (дюймы)
      Вес
      0.291  фунта

    Badge-D2C

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