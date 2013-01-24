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Беспроводные накладные наушники с микрофоном

SHB3075WT/00
Общая оценка / 5
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука.
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    Беспроводные накладные наушники с микрофоном

    SHB3075WT/00
    Общая оценка / 5

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Наушники Philips BASS+ в стильном и изящном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные накладные наушники с микрофоном

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Наушники Philips BASS+ в стильном и изящном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Наушники Philips BASS+ в стильном и изящном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные накладные наушники с микрофоном

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Наушники Philips BASS+ в стильном и изящном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

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      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Накладные
      • Мягкие амбушюры
      • Компактно складываются
      Аккумулятор обеспечивает до 12 часов прослушивания

      Аккумулятор обеспечивает до 12 часов прослушивания

      12 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.

      32-мм излучатели

      32-мм излучатели

      Благодаря 32-мм излучателям наушники BASS+ воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.

      Оголовье и чашки наушников регулируются для комфортной посадки

      Оголовье и чашки наушников регулируются для комфортной посадки

      Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.

      Насладитесь глубокими и мощными басами

      Насладитесь глубокими и мощными басами

      Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.

      Беспроводная технология Bluetooth

      Беспроводная технология Bluetooth

      Выполните сопряжение наушников с любым Bluetooth-устройством и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением.

      Элементы управления на чашках наушников для контроля вызовов, музыки и громкости

      Элементы управления на чашках наушников для контроля вызовов, музыки и громкости

      Кнопка управления на правой чашке позволяет управлять музыкой и вызовами простым нажатием.

      Плоская складная конструкция для удобной переноски

      Плоская складная конструкция для удобной переноски

      Благодаря плоской складной конструкции наушники BASS+ удобно хранить и брать с собой в поездки.

      Удобство совершения вызовов по громкой связи

      Удобство совершения вызовов по громкой связи

      Удобство совершения вызовов по громкой связи благодаря микрофону и поддержке Bluetooth® 4.1

      Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

      Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

      Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт даже при долгом прослушивании.

      Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания

      Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания

      Благодаря закрытому акустическому оформлению наушники BASS+ блокируют внешние шумы и обеспечивают отличную звукоизоляцию для высокого качества звучания.

      Зарядный кабель USB

      Зарядный кабель USB

      Прилагаемый зарядный кабель USB позволяет заряжать наушники, когда это необходимо.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        NdFeB
        Диапазон частот
        9–21 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Диаметр излучателя
        32 мм
        Максимальная входная мощность
        40 мВт
        Диафрагма
        ПЭТ
        Чувствительность
        103 дБ
        Тип
        динамический

      • Подключения

        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версия Bluetooth
        4.1
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Распределение вызовов
        • удержание вызова
        • Переключение между 2 вызовами
        • Ответить/Завершить разговор
        • Отключение микрофона
        • Сбросить вызов
        • Переключение между разговором и музыкой

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Кабель USB
        Да

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Время нахождения в режиме ожидания
        166 ч*
        Время разговора
        12 ч*
        Время воспроизведения музыки
        12*  ч

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Габариты изделия

        высота
        18,5  см
        ширина
        13,5  см
        Глубина
        4  см
        высота
        7,3  (дюймы)
        ширина
        5,3  (дюймы)
        Глубина
        1,6  (дюймы)
        Вес
        0,132  кг
        Вес
        0,291  фунта

      • Размеры упаковки

        Количество изделий в упаковке
        1
        высота
        22,5  см
        ширина
        19,5  см
        Глубина
        4,8  см
        высота
        8,9  (дюймы)
        ширина
        7,7  (дюймы)
        Глубина
        1,9  (дюймы)
        Вес брутто
        0,264  кг
        Вес нетто
        0,153  кг
        Вес упаковки
        0,111  кг
        Вес брутто
        0,582  фунта
        Вес нетто
        0,337  фунта
        Вес упаковки
        0,245  фунта
        EAN
        69 51613 99167 1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        21,2  см
        ширина
        16,5  см
        высота
        24  см
        Длина
        8,3  (дюймы)
        ширина
        6,5  (дюймы)
        высота
        9,4  (дюймы)
        Вес брутто
        0,98  кг
        Вес нетто
        0,459  кг
        Вес упаковки
        0,521  кг
        Вес брутто
        2,161  фунта
        Вес нетто
        1,012  фунта
        Вес упаковки
        1,149  фунта
        GTIN
        1 69 51613 99167 8

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