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  • BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Беспроводные накладные наушники с микрофоном

    SHB3075RD/00

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Наушники Philips BASS+ в стильном и изящном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность.

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    Беспроводные накладные наушники с микрофоном

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    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Накладные
    • Мягкие амбушюры
    • Компактно складываются
    Аккумулятор обеспечивает до 12 часов прослушивания

    Аккумулятор обеспечивает до 12 часов прослушивания

    12 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.

    32-мм излучатели

    32-мм излучатели

    Благодаря 32-мм излучателям наушники BASS+ воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.

    Оголовье и чашки наушников регулируются для комфортной посадки

    Оголовье и чашки наушников регулируются для комфортной посадки

    Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.

    Насладитесь глубокими и мощными басами

    Насладитесь глубокими и мощными басами

    Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.

    Беспроводная технология Bluetooth

    Беспроводная технология Bluetooth

    Выполните сопряжение наушников с любым Bluetooth-устройством и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением.

    Элементы управления на чашках наушников для контроля вызовов, музыки и громкости

    Элементы управления на чашках наушников для контроля вызовов, музыки и громкости

    Кнопка управления на правой чашке позволяет управлять музыкой и вызовами простым нажатием.

    Плоская складная конструкция для удобной переноски

    Плоская складная конструкция для удобной переноски

    Благодаря плоской складной конструкции наушники BASS+ удобно хранить и брать с собой в поездки.

    Удобство совершения вызовов по громкой связи

    Удобство совершения вызовов по громкой связи

    Удобство совершения вызовов по громкой связи благодаря микрофону и поддержке Bluetooth® 4.1

    Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

    Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

    Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт даже при долгом прослушивании.

    Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания

    Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания

    Благодаря закрытому акустическому оформлению наушники BASS+ блокируют внешние шумы и обеспечивают отличную звукоизоляцию для высокого качества звучания.

    Зарядный кабель USB

    Зарядный кабель USB

    Прилагаемый зарядный кабель USB позволяет заряжать наушники, когда это необходимо.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диаметр излучателя
      32 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Тип магнита
      NdFeB
      Диапазон частот
      9–21 000  Гц
      Максимальная входная мощность
      40 мВт
      Чувствительность
      103 дБ
      Тип
      динамический

    • Подключения

      Микрофон
      Встроенный микрофон
      Версия Bluetooth
      4.1
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м

    • Внешняя упаковка

      Длина
      21.2  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Длина
      8.3  (дюймы)
      ширина
      16.5  см
      Вес брутто
      0.98  кг
      Высота
      24  см
      GTIN
      1 69 51613 99166 1
      ширина
      6.5  (дюймы)
      Высота
      9.4  (дюймы)
      Вес нетто
      0.459  кг
      Вес брутто
      2.161  фунта
      Вес нетто
      1.012  фунта
      Вес упаковки
      0.521  кг
      Вес упаковки
      1.149  фунта

    • Комфорт

      Распределение вызовов
      • удержание вызова
      • Переключение между 2 вызовами
      • Ответить/Завершить разговор
      • Отключение микрофона
      • Сбросить вызов
      • Переключение между разговором и музыкой
      Регулировка громкости
      Да

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-полимерный
      Время воспроизведения музыки
      12*  часов
      Время нахождения в режиме ожидания
      166 ч*
      Время разговора
      12 ч*

    • Размеры упаковки

      Высота
      22.5  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      4.8  см
      Высота
      8.9  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 51613 99166 4
      ширина
      7.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.264  кг
      Глубина
      1.9  (дюймы)
      Вес нетто
      0.153  кг
      Вес брутто
      0.582  фунта
      Вес нетто
      0.337  фунта
      Вес упаковки
      0.111  кг
      Вес упаковки
      0.245  фунта

    • Габариты изделия

      Высота
      18.5  см
      ширина
      13.5  см
      Глубина
      4  см
      ширина
      5.3  (дюймы)
      высота
      7.3  (дюймы)
      Глубина
      1.6  (дюймы)
      Вес
      0.132  кг
      Вес
      0.291  фунта

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да
      Кабель USB
      Да

    • Дизайн

      Цвет
      Красные

    Badge-D2C

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