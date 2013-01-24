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UpBeat

Наушники Bluetooth

SHB3595WT/10
Общая оценка / 5
  • Беспроводное воспроизведение и мощный звук. Беспроводное воспроизведение и мощный звук. Беспроводное воспроизведение и мощный звук.
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    UpBeat Наушники Bluetooth

    SHB3595WT/10
    Общая оценка / 5

    Беспроводное воспроизведение и мощный звук.

    Компактные Bluetooth наушники SHB3595 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах

    UpBeat Наушники Bluetooth

    Беспроводное воспроизведение и мощный звук.

    Компактные Bluetooth наушники SHB3595 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводное воспроизведение и мощный звук.

    Компактные Bluetooth наушники SHB3595 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах

    UpBeat Наушники Bluetooth

    Беспроводное воспроизведение и мощный звук.

    Компактные Bluetooth наушники SHB3595 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах

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      Беспроводное воспроизведение и мощный звук.

      • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Вкладыши
      • Время воспроизведения — 6 часов
      Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.

      Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

      Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

      В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

      Эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый и мощный звук

      Эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый и мощный звук

      Компактные и эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый звук и мощные басы, чтобы вы могли всегда наслаждаться музыкой в высоком качестве.

      Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально удобной посадки

      Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально удобной посадки

      В результате обширных исследований, посвященных строению человеческого уха, была выбрана овальная форма звуковой трубки. Эргономичная конструкция подходит для уха любой формы и обеспечивает идеальную посадку и комфорт для длительного прослушивания любимой музыки.

      Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум

      Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум

      Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум, а благодаря полузакрытому оформлению усиливается звучание басов.

      Беспроводное управление музыкой и вызовами

      Беспроводное управление музыкой и вызовами

      Выполните сопряжение устройства с наушниками через Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком и совершения вызовов в беспроводном режиме. Переключайте композиции и отвечайте на вызовы с помощью удобного пульта управления.

      Легкий шейный обод

      Легкий шейный обод обеспечивает комфорт при длительном ношении, не портя прическу и не сдавливая голову

      Технические характеристики

      • Подключения

        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • Громкая связь
        • HFP
        • HSP

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,3783  кг
        GTIN
        2 87 12581 75796 4
        высота
        8,5  см
        Длина
        18,5  см
        Вес нетто
        0,1434  кг
        Количество потребительских упаковок
        6
        Вес упаковки
        0,2349  кг
        ширина
        16,8  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,715  кг
        GTIN
        1 87 12581 75796 7
        высота
        18,3  см
        Длина
        34,6  см
        Вес нетто
        0,5736  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        1,1414  кг
        ширина
        19,4  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,5  см
        EAN
        87 12581 75796 0
        Вес брутто
        0,0459  кг
        высота
        17,3  см
        Вес нетто
        0,0239  кг
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,022  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        7  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        1,18  см
        высота
        1,35  см
        ширина
        2  см

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Насадки трех размеров
      • Зарядный кабель USB

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