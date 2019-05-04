Другие продукты в комплекте
- Насадки трех размеров
- Зарядный кабель USB
SHB3595BK/10
Беспроводное воспроизведение и мощный звук.
Компактные Bluetooth наушники SHB3595 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.
В комплект входят амбушюры 3 размеров (маленькие, средние и большие) для идеальной посадки и максимального комфорта.
Компактные и эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый звук и мощные басы, чтобы вы могли всегда наслаждаться музыкой в высоком качестве.
В результате обширных исследований, посвященных строению человеческого уха, была выбрана овальная форма звуковой трубки. Эргономичная конструкция подходит для уха любой формы и обеспечивает идеальную посадку и комфорт для длительного прослушивания любимой музыки.
Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум, а благодаря полузакрытому оформлению усиливается звучание басов.
Выполните сопряжение устройства с наушниками через Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком и совершения вызовов в беспроводном режиме. Переключайте композиции и отвечайте на вызовы с помощью удобного пульта управления.
Легкий шейный обод обеспечивает комфорт при длительном ношении, не портя прическу и не сдавливая голову
Подключения
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
Дизайн
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