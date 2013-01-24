Другие продукты в комплекте
- Насадки трех размеров
- Зарядный кабель USB
Ключевые слова для поиска
Беспроводное воспроизведение и мощный звук.
Компактные Bluetooth наушники SHB3595 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводное воспроизведение и мощный звук.
Компактные Bluetooth наушники SHB3595 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводное воспроизведение и мощный звук.
Компактные Bluetooth наушники SHB3595 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводное воспроизведение и мощный звук.
Компактные Bluetooth наушники SHB3595 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования. Узнать обо всех преимуществах
Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.
В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.
Компактные и эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый звук и мощные басы, чтобы вы могли всегда наслаждаться музыкой в высоком качестве.
В результате обширных исследований, посвященных строению человеческого уха, была выбрана овальная форма звуковой трубки. Эргономичная конструкция подходит для уха любой формы и обеспечивает идеальную посадку и комфорт для длительного прослушивания любимой музыки.
Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум, а благодаря полузакрытому оформлению усиливается звучание басов.
Выполните сопряжение устройства с наушниками через Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком и совершения вызовов в беспроводном режиме. Переключайте композиции и отвечайте на вызовы с помощью удобного пульта управления.
Легкий шейный обод обеспечивает комфорт при длительном ношении, не портя прическу и не сдавливая голову
Подключения
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
Дизайн