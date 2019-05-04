Ключевые слова для поиска

  • Беспроводное воспроизведение и мощный звук. Беспроводное воспроизведение и мощный звук. Беспроводное воспроизведение и мощный звук.

    3000 series Наушники Bluetooth

    SHB3595BK/10

    Беспроводное воспроизведение и мощный звук.

    Компактные Bluetooth наушники SHB3595 оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования.

    Узнать обо всех преимуществах

    Доступно в:

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    3000 series Наушники Bluetooth

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Беспроводное воспроизведение и мощный звук.

    • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Вкладыши
    • Время воспроизведения — 6 часов
    Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

    Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

    Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.

    Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

    Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

    В комплект входят амбушюры 3 размеров (маленькие, средние и большие) для идеальной посадки и максимального комфорта.

    Эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый и мощный звук

    Эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый и мощный звук

    Компактные и эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый звук и мощные басы, чтобы вы могли всегда наслаждаться музыкой в высоком качестве.

    Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально удобной посадки

    Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально удобной посадки

    В результате обширных исследований, посвященных строению человеческого уха, была выбрана овальная форма звуковой трубки. Эргономичная конструкция подходит для уха любой формы и обеспечивает идеальную посадку и комфорт для длительного прослушивания любимой музыки.

    Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум

    Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум

    Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум, а благодаря полузакрытому оформлению усиливается звучание басов.

    Беспроводное управление музыкой и вызовами

    Беспроводное управление музыкой и вызовами

    Выполните сопряжение устройства с наушниками через Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком и совершения вызовов в беспроводном режиме. Переключайте композиции и отвечайте на вызовы с помощью удобного пульта управления.

    Легкий шейный обод

    Легкий шейный обод обеспечивает комфорт при длительном ношении, не портя прическу и не сдавливая голову

    • Подключения

      Микрофон
      Встроенный микрофон
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • Громкая связь
      • HFP
      • HSP

    • Внешняя упаковка

      Длина
      34.6  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      19.4  см
      Вес брутто
      1.715  кг
      Высота
      18.3  см
      GTIN
      1 87 12581 75797 4
      Вес нетто
      0.5736  кг
      Вес упаковки
      1.1414  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18.5  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      16.8  см
      Высота
      8.5  см
      Вес нетто
      0.1434  кг
      Вес брутто
      0.3783  кг
      Вес упаковки
      0.2349  кг
      GTIN
      2 87 12581 75797 1

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.3  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      7  см
      Глубина
      2.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 12581 75797 7
      Вес брутто
      0.0459  кг
      Вес нетто
      0.0239  кг
      Вес упаковки
      0.022  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      1.35  см
      ширина
      2  см
      Глубина
      1.18  см
      Вес
      0.01145  кг

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Насадки трех размеров
    • Зарядный кабель USB
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.