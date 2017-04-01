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    Наушники-вкладыши

    SHE1455BK/10

    Динамичные басы

    Излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук.

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    Наушники-вкладыши

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    Динамичные басы

    Музыка и разговоры

    • Вкладыши
    • Черный
    3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

    3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

    В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

    Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

    Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

    Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

    Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

    Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

    Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

    • Звук

      Акустическая система
      Полузакрытая
      Частотный диапазон
      10—22 000
      Диафрагма
      Майларовый купол
      Тип магнита
      Неодимовый
      Звуковая катушка
      Медь
      Диаметр излучателя
      10  миллиметра
      Чувствительность
      100  дБ
      Максимальная входная мощность
      25  мВт
      Сопротивление
      32  ohm
      Тип
      динамический

    • Подключения

      Тип кабеля
      медный
      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Покрытие разъема
      Никелированный
      Длина кабеля
      1  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      40.5  см
      Количество потребительских упаковок
      96
      ширина
      22  см
      Вес брутто
      3.46  кг
      Высота
      31  см
      GTIN
      1 69 25970 70759 3
      Вес нетто
      1.152  кг
      Вес упаковки
      2.308  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      38.5  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      10  см
      Высота
      14  см
      Вес нетто
      0.288  кг
      Вес брутто
      0.7  кг
      Вес упаковки
      0.412  кг
      GTIN
      2 69 25970 70759 0

    • Размеры упаковки

      Высота
      11.5  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      8.5  см
      Глубина
      2.75  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 25970 70759 6
      Вес брутто
      0.024  кг
      Вес нетто
      0.012  кг
      Вес упаковки
      0.012  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      1.8  см
      ширина
      7.5  см
      Глубина
      2.5  см
      Вес
      0.012  кг

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    Badge-D2C

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