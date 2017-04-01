Наушники-вкладыши
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Динамичные басы Музыка и разговоры 3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху
В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.
Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы
Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.
Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность
Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.
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Звук
Акустическая система
Полузакрытая Частотный диапазон
10—22 000 Диафрагма
Майларовый купол Тип магнита
Неодимовый Звуковая катушка
Медь Диаметр излучателя
10
миллиметра Чувствительность
100
дБ Максимальная входная мощность
25
мВт Сопротивление
32
ohm Тип
динамический
Подключения
Тип кабеля
медный Подключение кабеля
Параллельное, симметричное Покрытие разъема
Никелированный Длина кабеля
1
м Разъем
3.5
миллиметра
Внешняя упаковка
Длина
40.5
см Количество потребительских упаковок
96 ширина
22
см Вес брутто
3.46
кг Высота
31
см GTIN
1 69 25970 70759 3 Вес нетто
1.152
кг Вес упаковки
2.308
кг
Внутренняя упаковка
Длина
38.5
см Количество потребительских упаковок
24 ширина
10
см Высота
14
см Вес нетто
0.288
кг Вес брутто
0.7
кг Вес упаковки
0.412
кг GTIN
2 69 25970 70759 0
Размеры упаковки
Высота
11.5
см Тип упаковки
Картон Тип размещения на полке
Подвес ширина
8.5
см Глубина
2.75
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
69 25970 70759 6 Вес брутто
0.024
кг Вес нетто
0.012
кг Вес упаковки
0.012
кг
Габариты изделия
Высота
1.8
см ширина
7.5
см Глубина
2.5
см Вес
0.012
кг
Дизайн
Цвет
Черный
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