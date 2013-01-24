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Динамичные басы
Излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Динамичные басы
Излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах
Динамичные басы
Излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Динамичные басы
Излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах
В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.
Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.
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Звук
Подключения
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия