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    Наушники-вкладыши

    SHE1455WT/10

    Динамичные басы

    Излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук.

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    Наушники-вкладыши

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    • Черный
    3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

    3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

    В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

    Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

    Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

    Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

    Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

    Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

    Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

    • Звук

      Частотный диапазон
      10—22 000
      Диаметр излучателя
      10  миллиметра
      Чувствительность
      100  дБ
      Максимальная входная мощность
      25  мВт
      Сопротивление
      32  ohm

    • Подключения

      Тип кабеля
      медный
      Длина кабеля
      1  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      38.5  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      Ширина
      10  см
      Высота
      14  см
      Вес нетто
      0.288  кг
      Вес брутто
      0.7  кг
      Вес упаковки
      0.412  кг
      GTIN
      2 69 25970 70760 6

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Подвес
      Количество изделий в упаковке
      1

    Badge-D2C

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