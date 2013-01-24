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Наушники-вкладыши

SHE1455WT/10
Общая оценка / 5
  • Динамичные басы Динамичные басы Динамичные басы
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    Наушники-вкладыши

    SHE1455WT/10
    Общая оценка / 5

    Динамичные басы

    Излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 649 руб.

    Наушники-вкладыши

    Динамичные басы

    Излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

    Динамичные басы

    Излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 649 руб.

    Наушники-вкладыши

    Динамичные басы

    Излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

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      Динамичные басы

      Музыка и разговоры

      • Вкладыши
      • Черный
      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

      Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

      Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

      Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Звук

        Акустическая система
        Полузакрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        Медь
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Сопротивление
        32  Ом
        Максимальная входная мощность
        25  мВт
        Чувствительность
        100  дБ
        Диаметр излучателя
        10  миллиметра
        Частотный диапазон
        10—22 000
        Тип
        динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Никелированный
        Тип кабеля
        медный

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,7  кг
        GTIN
        2 69 25970 70760 6
        высота
        14  см
        Длина
        38,5  см
        Вес нетто
        0,288  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,412  кг
        ширина
        10  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        3,46  кг
        GTIN
        1 69 25970 70760 9
        высота
        31  см
        Длина
        40,5  см
        Вес нетто
        1,152  кг
        Количество потребительских упаковок
        96
        Вес упаковки
        2,308  кг
        ширина
        22  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,75  см
        EAN
        69 25970 70760 2
        Вес брутто
        0,024  кг
        высота
        11,5  см
        Вес нетто
        0,012  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,012  кг
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        8,5  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        2,5  см
        высота
        1,8  см
        Вес
        0,012  кг
        ширина
        7,5  см

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