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  • Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы

    Наушники с микрофоном

    SHE3705RD/00

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    Мощный звук и глубокие басы

    Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты.

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    Наушники с микрофоном

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    Мощный звук и глубокие басы

    Эргономичный дизайн; защита методом вакуумной металлизации

    • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Вкладыши
    Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

    Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

    Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.

    Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки, чтобы всегда оставаться на связи.

    Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

    Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

    Высококачественное цветное глянцевое покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений.

    3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

    3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

    В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант для себя.

    Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

    Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

    Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.

    Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

    Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

    Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.

    Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения

    Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.

    • Звук

      Диапазон частот
      11–22 000 Гц
      Диаметр излучателя
      8.6  миллиметра
      Чувствительность
      105  дБ
      Максимальная входная мощность
      20  мВт
      Сопротивление
      16  ohm

    • Подключения

      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18.1  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Ширина
      8.1  см
      Высота
      6  см
      Вес нетто
      0.039  кг
      Вес брутто
      0.127  кг
      Вес упаковки
      0.088  кг
      GTIN
      2 69 25970 70943 3

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      Количество изделий в упаковке
      1

    • Аксессуары

      Амбушюры
      3 размера: S, M, L

    Badge-D2C

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