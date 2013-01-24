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Наушники с микрофоном

SHE3705WT/00
Общая оценка / 5
  • Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы
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    Наушники с микрофоном

    SHE3705WT/00
    Общая оценка / 5

    Мощный звук и глубокие басы

    Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 799 руб.

    Наушники с микрофоном

    Мощный звук и глубокие басы

    Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

    Мощный звук и глубокие басы

    Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 799 руб.

    Наушники с микрофоном

    Мощный звук и глубокие басы

    Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощный звук и глубокие басы

      Эргономичный дизайн; защита методом вакуумной металлизации

      • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Вкладыши
      3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

      3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

      В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант для себя.

      Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

      Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

      Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки, чтобы всегда оставаться на связи.

      Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

      Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

      Высококачественное цветное глянцевое покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений.

      Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

      Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

      Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.

      Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

      Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

      Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.

      Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

      Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

      Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.

      Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения

      Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Насадки
        3 размера: S, M, L

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Звук

        Диафрагма
        ПЭТ
        Диапазон частот
        11–22 000  Гц
        Звуковая катушка
        Медь
        Чувствительность
        105  дБ
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        20  мВт
        Сопротивление
        16  Ом
        Акустическая система
        Закрытая

      • Подключения

        Подключение кабеля
        2 параллельных кабеля, симметричное подключение
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,127  кг
        GTIN
        2 69 25970 71009 5
        высота
        6  см
        Длина
        18,1  см
        Вес нетто
        0,039  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,088  кг
        ширина
        8,1  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,14  кг
        GTIN
        1 69 25970 71009 8
        высота
        13,9  см
        Длина
        37,5  см
        Вес нетто
        0,312  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,828  кг
        ширина
        17,9  см

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Оба
        Глубина
        2,7  см
        EAN
        69 25970 71009 1
        Вес брутто
        0,027  кг
        высота
        17,3  см
        Вес нетто
        0,013  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Вес упаковки
        0,014  кг
        ширина
        5  см

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